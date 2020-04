Asi 6000 lidí podepsalo petici za dobrovolný návrat dětí do škol

Praha - Odpůrci požadavku uzavření škol až do konce školního roku vyzývají v petici ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby umožnil dobrovolný návrat dětí do škol. Děti podle nich mají právo na kvalitní vzdělávání a setkávání s vrstevníky. Mnozí rodiče podle autorů petice nezvládají svým dětem s učením doma pomoct. Petici podepsalo dosud kolem 6000 lidí. K jiné petici za zavření škol do prázdnin se připojilo zhruba 91.000 lidí. O možnostech otevírání škol má dnes jednat vláda.

"Voláme po odborné platformě a hledání alternativy, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují," stojí v nové petici. Podle jejích autorů není možné zavření škol prodlužovat na základě pouhé obavy.

Podle autorů podpisové akce se v dětském kolektivu vyskytuje rozličné množství nemocí, kterými se děti od narození musí nakazit. Covid-19 tu podle nich může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou.

Škola podle signatářů představuje i důležité místo pro budování vztahů mezi dětmi. Těm se podle nich stýská po kamarádech a obvyklých aktivitách. "Samotná izolace s rodiči navíc pro mnoho z nich představuje velkou stresovou zátěž, stejně tak pro rodiče," stojí v petici.

Podle ní se někteří rodiče nyní nestíhají dětem plně věnovat, protože musí pracovat z domova. Někteří k tomu nemají ani nutné vybavení či pedagogické schopnosti, upozorňují signatáři. Navíc podle nich spousta škol doposud nebyla schopná zprovoznit výuku on-line a vzdělávání řeší jen zadáváním úkolů přes e-mail a delegováním požadavků na rodiče.

"Ve velkých městech jsou děti navíc celý den zavřené v bytech a pro mnoho rodin se tak aktuální situace stává neúnosnou," stojí v petici. V nelehké situaci jsou podle ní například samoživitelky, rodiče pracující na dohodu o provedení práce či děti ze sociálně slabých rodin nebo děti s poruchami učení či psychickými problémy.

Již dříve vznikla petice, která požaduje naopak uzavření škol do konce června. Její autoři ji se zhruba 80.000 podpisy v sobotu odeslali na ministerstvo školství a další místa. Od té doby se k ní připojilo dalších asi 11.000 lidí. Signatáři této petice se obávají, že by otevření škol zrychlilo koronavirovou nákazu. Také se jim nelíbí, že by děti při vyučování možná musely nosit roušky.

Školy jsou uzavřeny od 11. března. Podle dřívějších informací by se mohly otevřít v polovině května. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ale v pondělí řekla, že epidemiologové nedoporučují úplné otevření škol do konce školního roku. Prioritu by podle ní měli mít žáci, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou.