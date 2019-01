Praha - Asi 20 britských výrobců léků se musí v ČR kvůli brexitu do konce března přeregistrovat. Někteří to ještě neudělali, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je proto vyzývá dopisem. Novinářům to sdělila jeho ředitelka Irena Storová. Před možným nedostatkem léků varovaly tento týden například také nizozemské nemocnice.

Všichni výrobci musí získat rozhodnutí o registraci v zemi, do které chtějí své léky prodávat. V Česku je registruje právě SÚKL. "Budeme doufat, že to všechno stihnou, protože jinak máme problém celá Evropa, protože Velká Británie se v tu chvíli stane třetí, zemí jako je Čína nebo Indie," uvedla Storová.

Podle ní to může skončit až nedostupností některých léků pro pacienty. Léky od výrobců z EU totiž mají společné a méně přísné podmínky pro prodej uvnitř unie než léky z jiných zemí. Zároveň se také mohou volně převážet a přeprodávat mezi zeměmi schengenského prostoru.

Před možným zkomplikováním obchodu s léky varovala minulý týden také firma Gerlach, která se věnuje poskytování celních služeb dovozcům a exportérům. Měsíčně podle ní putují oběma směry miliony balení léků.

V současnosti se ve Velké Británii alespoň částečně vyrábí 2600 léků, přičemž každý měsíc je do ostatních zemí vyvezeno 45 milionů balení léků. Podle údajů na webu SÚKL půjde asi o 500 léků, jejichž výrobci sídlí v Británii.