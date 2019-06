Asi 1600 Moskvanů demonstrovalo za spravedlnost pro všechny

Moskva - Asi 1600 Moskvanů přišlo podle policie na dnešní demonstraci na podporu investigativního novináře Ivana Golunova. Organizátoři očekávali až 20.000 lidí. Sám Golunov nepřišel, uvedla agentura Interfax. Účastníci požadovali změnu paragrafu, který tvrdě trestá držení jakéhokoliv množství narkotik a který policie podle médií často zneužívá.

Golunova, známého odhalováním korupce na moskevské radnici, zadržela policie minulý čtvrtek pod záminkou údajného obchodování s drogami; když se domáhal advokáta, policisté ho údajně zbili. Policie tvrdí, že narkotika, určená k prodeji, se našla v batohu při domovní prohlídce novinářova bytu. Z devíti fotografií, údajně pořízených při prohlídce, ale osm zachycuje jiný byt.

Golunov tvrdí, že drogy, údajně nalezené během domovní prohlídky, podstrčili do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Hrozilo mu až 20 let za mřížemi. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové z nezávislých i státních médií. Ukončení stíhání oznámil v úterý osobně ministr vnitra, který uznal, že proti novináři nejsou důkazy.

Dnešní akci, uspořádanou pod heslem Zákon a spravedlnost pro všechny, úřady povolily, na rozdíl od středečního nepovoleného pochodu, který doprovázelo zadržení několika stovek demonstrantů, včetně opozičního předáka Alexeje Navalného i řady reportérů.

Deník Kommersant odhadl účast na dnešní akci na 500 lidí, policie podle něj započítala mezi demonstranty i všechny přítomné reportéry a náhodné kolemjdoucí.