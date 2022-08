AS Řím zvítězil v prvním kole italské fotbalové ligy v Salernu 1:0

Řím - Fotbalisté AS Řím pod vedením Josého Mourinha vstoupili do italské ligy výhrou 1:0 na hřišti Salernitany. Jedinou branku úřadujících vítězů Evropské konferenční ligy vstřelil v 33. minutě tečovanou střelou zpoza vápna Bryan Cristante. Premiérovou ligovou branku AS v sezoně tak už počtvrté za sebou vstřelil záložník.

Uspěl i druhý římský celek Lazio, který doma porazil 2:1 Boloňu. Už v 6. minutě byl vyloučen za hru rukou domácí Maximiano a početní výhodu dokázali hosté z Boloni využít proměněnou penaltou Arnautovice v 38. minutě. Ve čtvrté minutě nastavení prvního poločasu se ale počet hráčů na hřišti vyrovnal, poté co dostal druhou žlutou kartu Soumaoro.

Obrat Lazia nastartoval v 68. minutě hostující De Silvestri, jenž si srazil vyražený centr do vlastní sítě, a 11 minut před koncem řádné hrací doby ho dokonal po hezké kombinaci kanonýr Ciro Immobile.

V zápase Fiorentina - Cremona rozhodl o výhře 3:2 pro domácí v páté minutě nastavení gólman hostů Radu, který s míčem po centru Mandragory spadl za brankovou čáru. Ve zbylém utkání prvního kola Serie A porazila domácí Spezia Empoli 1:0 gólem Nzoly v 36. minutě.

Italská fotbalová liga - 1. kolo:

Fiorentina - Cremona 3:2 (16. Bonaventura, 34. Jovič, 90+5. Mandragora - 19. Okereke, 68. Bianchetti), Lazio Řím - Boloňa 2:1 (68. vlastní De Silvestri, 79. Immobile - 38. Arnautovic z pen.), Salernitana - AS Řím 0:1 (33. Cristante), Spezia - Empoli 1:0 (36. Nzola).