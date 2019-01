Fotbalista AS Řím Nicolo Zaniolo (vlevo) a Tomas Rincon z FC Turín v utkání italské ligy.

Řím - Fotbalisté AS Řím porazili v 20. kole italské ligy FC Turín 3:2. Český útočník AS Patrik Schick přišel do hry v 72. minutě místo Kluiverta, pár vteřin nato rozhodl gólem El Shaarawy.

Trenér AS Di Francesco musel už v šesté minutě stáhnout ze hry zraněného Ündera, přesto si jeho tým vybudoval v prvním poločase dvoubrankový náskok. Po čtvrthodině hry se ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Zaniolo a ve 34. minutě zvýšil z penalty Kolarov.

Turínští dokázali snížit krátce po změně stran zásluhou povedeného Rincónova obstřelu. V 67. minutě dokonce vyrovnali po Ansaldiho přesné střele zpoza vápna.

V 72. minutě přišel na hřiště Schick a o pár vteřin později se Římané opět radovali z vedení. Český reprezentant si zaběhl za obranu na dlouhý pas, vrátil míč na hranici vápna a Pellegrini vyzval ke skórování El Shaarawyho. Svěřenci trenéra Di Francesca tři body uhájili a po třetí výhře v řadě se posunuli v neúplné tabulce na čtvrté místo.

Italská fotbalová liga - 20. kolo:

AS Řím - FC Turín 3:2 (15. Zaniolo, 34. Kolarov z pen., 73. El Shaarawy - 51. Rincón, 67. Ansaldi),

18:00 Udine - Parma,

20:30 Inter Milán - Sassuolo.

Tabulka:

1. Juventus Turín 19 17 2 0 38:11 53 2. Neapol 19 14 2 3 37:17 44 3. Inter Milán 19 12 3 4 31:14 39 4. AS Řím 20 9 6 5 37:26 33 5. Lazio Řím 19 9 5 5 28:21 32 6. AC Milán 19 8 7 4 26:20 31 7. Sampdoria Janov 19 8 5 6 32:23 29 8. Bergamo 19 8 4 7 39:27 28 9. FC Turín 20 6 9 5 26:22 27 10. Fiorentina 19 6 8 5 25:18 26 11. Sassuolo 19 6 7 6 30:32 25 12. Parma 19 7 4 8 17:23 25 13. Cagliari 19 4 8 7 17:25 20 14. FC Janov 19 5 5 9 25:35 20 15. Udine 19 4 6 9 16:23 18 16. Spal Ferrara 19 4 5 10 15:27 17 17. Empoli 19 4 4 11 22:37 16 18. Boloňa 19 2 7 10 15:29 13 19. Frosinone 19 1 7 11 12:37 10 20. Chievo 19 1 8 10 14:35 8

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.