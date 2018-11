Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Patrik Schick.

Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Patrik Schick. ČTK/AP/Andrew Medichini

Řím - Český útočník Patrik Schick nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě AS Řím, ani on ale nezabránil porážce 0:1 v zápase 13. kola italské fotbalové ligy na hřišti Udine. Schick odehrál 71 minut, než ho vystřídal Edin Džeko.

Český útočník AS se dostal do jediné vážnější šance v 36. minutě, svou hlavičku z nadějné pozice ale poslal přímo do náruče brankáře Mussa. Římané sice v prvním poločase dominovali v držení míče, žádné další příležitosti si ale nevytvořili.

Jediný gól zápasu dal po změně stran De Paul, jenž přešel přes dva obránce a zakončil přes padajícího debutanta v brance římského klubu Miranteho. Argentinský kanonýr Udine vstřelil šestý gól v sezoně.

Udine zdolalo svého dnešního soupeře po předchozích deseti porážkách ve vzájemných utkáních a po sedmi zápasech v lize vyhrálo. Římané čekají na vítězství venku tři utkání a po dohrání 13. kola mohou opustit pohárové příčky.

Italská fotbalová liga - 13. kolo:

Udine - AS Řím 1:0 (54. De Paul),

18:00 Juventus Turín - Spal Ferrara,

20:30 Inter Milán - Frosinone.

Tabulka:

1. Juventus Turín 12 11 1 0 26:8 34 2. Neapol 12 9 1 2 26:13 28 3. Inter Milán 12 8 1 3 22:10 25 4. Lazio Řím 12 7 1 4 18:14 22 5. AC Milán 12 6 3 3 21:16 21 6. AS Řím 13 5 4 4 22:16 19 7. Sassuolo 12 5 4 3 20:17 19 8. Bergamo 12 5 3 4 23:14 18 9. Fiorentina 12 4 5 3 18:10 17 10. FC Turín 12 4 5 3 17:15 17 11. Parma 12 5 2 5 12:15 17 12. Sampdoria Janov 12 4 3 5 16:15 15 13. Cagliari 12 3 5 4 12:16 14 14. FC Janov 12 4 2 6 17:26 14 15. Spal Ferrara 12 4 1 7 11:19 13 16. Udine 13 3 3 7 12:18 12 17. Boloňa 12 2 4 6 11:18 10 18. Empoli 12 2 3 7 12:21 9 19. Frosinone 12 1 4 7 10:25 7 20. Chievo 12 0 3 9 10:30 0

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.