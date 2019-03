Úvodní zápas osmifinále fotbalové Ligy mistrů AS Řím - FC Porto, zprava hráč Porta Fernando a Daniele De Rossi z AS Řím.

Lisabon/Paříž - Fotbalisté AS Řím budou v odvetě osmifinále Ligy mistrů hrát nejen o postup, ale také o budoucnost trenéra Eusebia di Francesca. Italský celek si do Portugalska přivezl výhru 2:1, a pokud by nepostoupil, mohlo by to kouče podle médií stát místo. Paris St. Germain bude doma hájit výhru 2:0 proti Manchesteru United.

AS Řím, kde působí i český útočník Patrik Schick, sice patří v italské lize páté místo a prohrál jen dva z posledních dvanácti soutěžních zápasů, vedení ale podle televize Sky Sports naštval debakl 0:3 v derby s Laziem. Proto už poněkolikáté v sezoně dalo Di Francescovi ultimátum.

Italský celek před třemi týdny v domácím utkání porazil Porto 2:1, takže souboj o místo ve čtvrtfinále je stále otevřený. Statistiky však hovoří spíš pro AS Řím, který v minulé sezoně dokázal dojít do semifinále, přestože v play off ani jednou nevyhrál venku. Porto navíc už šest zápasů ve vyřazovací části Ligy mistrů nezvítězilo (1 remíza, 5 proher).

V dobré situaci není ani Manchester United. Anglický tým sice ztratil jediný z 16 zápasů pod vedením trenéra Oleho Gunnara Solskjaera, porážka ale přišla v nejméně vhodnou dobu. Po domácí prohře 0:2 jsou naděje United na první postup do čtvrtfinále Ligy mistrů po pěti letech téměř mizivé.

Solskjaer bude kvůli trestu za červenou kartu postrádat záložníka Paula Pogbu a k postupu navíc musejí United dokázat takřka nemožné: vyhrát v Parku princů. To se v posledních padesáti pohárových zápasech podařilo jen dvěma klubům - před čtyřmi lety Barceloně a loni Realu Madrid.

Zajímavosti před dnešními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- FC Porto - AS Řím Výkop: středa 6. března 21:00 Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Marciniak (video, Pol.) První zápas: 1:2 Bilance: 5 2-2-1 (7:3) Zajímavosti: - Porto vyhrálo jen 4 z dosavadních 14 domácích zápasů s italskými kluby v pohárech (6 remíz, 4 prohry) - Porto naposledy postoupilo do čtvrtfinále LM před čtyřmi lety - Porto v play off LM už 6 zápasů nevyhrálo (1 remíza, 5 proher) - trenér Porta Conceicao jako hráč působil v Laziu Řím, největšího rivala AS - prohra v Římě byla pro Porto první porážkou po 27 soutěžních zápasech - AS Řím na hřišti Porta v pohárech ještě nevyhrál (1 remíza, 1 prohra) - AS Řím v posledních 2 pohárových zápasech v Portugalsku remizoval - AS Řím v minulém ročníku LM došel do semifinále, když ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu - AS Řím v minulém ročníku LM prohrál všechny 3 venkovní zápasy v play off - v AS Řím působí český reprezentační útočník Patrik Schick Paris St. Germain - Manchester United Výkop: středa 6. března 21:00 Rozhodčí: Skomina - Prapotnik, Vukan (Slovin.) - Irrati (video, It.) První zápas: 2:0 Bilance: 1 1-0-0 (2:0) Zajímavosti: - PSG prohrál jen 1 z 9 domácích pohárových zápasů se soupeři z Anglie (4 výhry, 4 remízy) - PSG může postoupit do čtvrtfinále po dvou letech - PSG prohrál jen 2 z posledních 50 domácích zápasů v pohárech (32 výher, 16 remíz) - záložník Di María (PSG) v minulosti působil v Manchesteru United - brankář Buffon je v 41 letech nejstarším hráčem tohoto ročníku LM a čtvrtým nejstarším v historii - Manchester United prohrál jen 2 ze 13 pohárových zápasů ve Francii (4 výhry, 7 remíz) - Manchesteru United bude chybět záložník Pogba, který v prvním zápase dostal červenou kartu - pro Manchester United byla prohra 0:2 v prvním utkání nejvyšší domácí porážkou v pohárech - Manchester United naposledy postoupil do čtvrtfinále LM před 5 lety - prohra z prvního zápasu s PSG byla pro United jedinou dosavadní porážkou pod vedením trenéra Solskjaera (13 výher, 2 remízy)