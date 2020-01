Arteta: Pro Arsenal je výhra nad United obrovskou vzpruhou

Londýn - Podle trenéra fotbalistů Arsenalu Mikela Artety novoroční vítězství 2:0 nad Manchesterem United bude znamenat obrovskou vzpruhu pro sebevědomí londýnského týmu. Španělský kouč tvrdí, že "Kanonýři" si ve středu dokázali, že v anglické lize mohou hrát s každým soupeřem.

Arteta se dočkal premiérového vítězství na lavičce Arsenalu ve třetím ligovém zápase. Předtím jeho svěřenci doma podlehli Chelsea 1:2 a remizovali v Bournemouthu 1:1. V tabulce Premier League po 21 kolech poskočili na desáté místo.

"Jsem velmi spokojený s výkonem a ještě spokojenější s výsledkem, který jsme potřebovali. Hodně věcí, které jsem žádal a chtěl vidět na hřišti, tam proti United opravdu bylo," řekl Arteta novinářům.

Arsenal dosáhl teprve druhé výhry z posledních 16 soutěžních utkání. Doma zabral po sérii čtyř porážek. "Na konci nás soudí podle výsledků a tohle vítězství dá hráčům obrovskou vzpruhu, co se sebevědomí týče. Budou vědět, že mohou hrát proti každému soupeři v lize a přehrávat ho. Tohle jim podle mého názoru mnoho týdnů chybělo," uvedl sedmatřicetiletý trenér.

"Gunners" rozhodli duel s United už v úvodní půli, kdy se gólově prosadili záložník Nicolas Pépé a obránce Sokratis Papastathopulos. Artetu těšilo, že tým si začíná osvojovat jeho intenzivnější způsob hry. "Momentálně nás ještě trochu trápí udržet v celém utkání úroveň intenzity, s níž jsme hráli v prvním poločase. Ale myslím, že to přijde. Je to součást procesu, i když teď nemáme tolik času se to učit," konstatoval někdejší středopolař Arsenalu nebo Evertonu.

"Opravdu se mi líbila odolnost a to, jak hráči trpěli společně. Když musí hluboko bránit, chci vidět takovou reakci. Místo toho, aby byli naštvaní, když někdo ztratí míč, všichni byli pozitivní a zodpovědně se vraceli," dodal Arteta.