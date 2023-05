Arsenal zvítězil v Newcastlu a dál ztrácí bod na první místo

Londýn - Fotbalisté Arsenalu zvítězili jako teprve druhý tým v této sezoně anglické ligy na hřišti Newcastlu United. Díky výhře 2:0 jsou dál o bod za vedoucím Manchesterem City, obhájce titulu má však utkání k dobru.

Skóre zápasu druhého se třetím otevřel po třinácti minutách ve formě hrající Ödegaard, který v minulém kole rozhodl dvěma góly o výhře Arsenalu nad Chelsea. Norský záložník se prosadil krásnou přízemní střelou z velké dálky.

V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär. Newcastle může přijít o třetí příčku, pokud večer Manchester United zvítězí na hřišti West Hamu.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Newcastle - Arsenal 0:2 (14. Ödegaard, 71. vlastní Schär),

20:00 West Ham United - Manchester United.

Tabulka:

1. Manchester City 34 26 4 4 89:31 82 2. Arsenal 35 25 6 4 83:39 81 3. Newcastle 34 18 11 5 61:29 65 4. Manchester United 33 19 6 8 49:40 63 5. Liverpool 35 18 8 9 67:42 62 6. Tottenham 35 17 6 12 64:57 57 7. Brighton 32 16 7 9 62:40 55 8. Aston Villa 35 16 6 13 46:43 54 9. Brentford 35 12 14 9 52:45 50 10. Fulham 34 13 6 15 45:46 45 11. Chelsea 34 11 9 14 34:39 42 12. Crystal Palace 35 10 10 15 35:46 40 13. Wolverhampton 35 11 7 17 30:50 40 14. Bournemouth 35 11 6 18 37:67 39 15. West Ham United 34 9 7 18 37:50 34 16. Leicester 34 8 6 20 46:59 30 17. Leeds 35 7 9 19 44:69 30 18. Nottingham 34 7 9 18 30:62 30 19. Everton 34 6 11 17 27:52 29 20. Southampton 34 6 6 22 28:60 24