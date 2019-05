Arsenal s Čechem bude útočit na postup do finále Evropské ligy

Valencie/Londýn - Fotbalisté Arsenalu s českým brankářem Petrem Čechem budou ve čtvrteční odvetě semifinále Evropské ligy ve Valencii útočit na postup finále. Londýňané budou ve Španělsku hájit náskok 3:1 z úvodního zápasu doma a mohou si dovolit i jednobrankovou porážku. Čech usiluje o to, aby se rozloučil s kariérou ziskem trofeje. V druhém semifinále přemožitel Slavie další londýnský tým Chelsea přivítá Frankfurt po úvodní venkovní remíze 1:1.

Čech po sezoně uzavře svou bohatou profesionální kariéru a sní o tom, že po finále v Baku zvedne nad hlavu vítěznou trofej v Evropské lize, kterou získal už v roce 2013 s Chelsea. Právě s bývalým klubem z jiné části Londýna by se šestatřicetiletý gólman mohl ve finále potkat.

"Doufám, že můj poslední zápas bude v Baku. To by bylo nejlepší. Chci se dostat do finále a zvednout ještě jednu poslední trofej. Myslím, že každý v Arsenalu si to zaslouží," uvedl pro klubový web Čech, který v této sezoně chytá v pohárech, zatímco Němec Bernd Leno v lize.

Arsenal v Premier League čtyřikrát za sebou nezvítězil a prakticky ztratil šanci na první čtyřku, zaručující účast v Lize mistrů. Do prestižní soutěže se však může kvalifikovat triumfem v Evropské lize.

Londýňané v úvodním zápase s Valencií brzy prohrávali, ale pak skóre třemi góly otočili. V odvetě je čeká těžká práce, neboť španělský soupeř v posledních osmi domácích zápasech Evropské ligy zvítězil.

"Když jdete za svým snem, musíte ukázat odvahu doma i venku. Víme, že zápas na Mestalle bude ještě těžší než u nás, protože nebudou mít co ztratit a budou muset honit výsledek. Doufáme, že to bude naše výhoda," uvedl Čech, jehož celek vloni vypadl v semifinále s jiným španělským klubem Atléticem Madrid.

"Doma jsme uhráli dobrý výsledek, ale odveta bude velmi složitá a asi i odlišná. Vím, jak bouřlivé prostředí nás čeká. Valencie je tým, který má na to, aby dohnal takové manko. Je to stále 50 na 50," řekl kouč Arsenalu Unai Emery, který v minulosti Valencii trénoval a s jiným španělským týmem Sevillou v letech 2014 a 2016 Evropskou ligu třikrát za sebou vyhrál.

Chelsea může jít do odvety s Frankfurtem s větším klidem než Arsenal, neboť se o víkendu posunula v lize na třetí místo a zajistila si účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

"Blues" v Evropské lize 16 zápasů po sobě neprohráli, čímž vytvořili nový rekord. V soutěži na domácím stadionu nezvítězili pouze v roce 2013 při remíze 1:1 se Spartou, od té doby si na Stamford Bridge připsali devět výher za sebou včetně vítězství 4:3 ve čtvrtfinále nad Slavií.

"Výsledek 1:1 venku není tak špatný. Frankfurt je velmi nebezpečný doma, ale bohužel i venku. Chceme postoupit do finále a víme, že doma musíme odehrát výborné utkání," řekl italský kouč Chelsea Maurizio Sarri.

Frankfurt o víkendu utrpěl v bundeslize debakl 1:6 v Leverkusenu a všech šest branek inkasoval v první půli. "Pro čtvrtek to neznamená nic. Byl to prostě černý den. Nemám pochyby o tom, že předvedeme jiný výkon. Budeme mít čistou hlavu," řekl kouč Adi Hütter před duelem, v němž bude čtvrtým rozhodčím Pavel Královec.

Finále se hraje 29. května.