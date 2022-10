Arsenal prohrál v EL s Eindhovenem, Chaluš neodvrátil porážku Malmö

Praha - Fotbalisté Arsenalu v 5. kole Evropské ligy podlehli 0:2 Eindhovenu a utrpěli druhou porážku v sezoně. PSV si zajistil postup do play off i díky zaváhání Bodö/Glimt, které prohrálo 1:2 na hřišti Curychu. Obránce Matěj Chaluš dostal poprvé příležitost v základní sestavě, ani on ale neodvrátil prohru Malmö 0:2 s belgickým Saint-Gilloise.

Arsenal byl dosud v Evropské lize stoprocentní, Eindhoven ale doma lídrovi Premier League oplatil porážku 0:1 z minulého týdne. Dvěma "slepenými" góly po změně stran rozhodli Veerman a De Jong. Arsenal prohrál po devíti soutěžních duelech, stále má ale v čele skupiny A dvoubodový náskok.

Chaluš nastoupil od začátku poprvé od 1. července, Malmö se ale nadále trápí a nevyhrálo poosmé za sebou. V Evropské lize je stále bez bodu. Týmu Saint-Gilloise zařídili čtvrtou výhru a prvenství ve skupině D Teuma a Lazare Amani. Na druhé místo se posunul vedoucí tým bundesligy Union Berlín, který udolal 1:0 Bragu.

Fotbalová Evropská liga - 5. kolo skupin:

Skupina A:

FC Curych - Bodö/Glimt 2:1 (0:1)

Branky: 67. Boranijaševič, 90.+4 Marchesano - 45.+1 Pellegrino.

PSV Eindhoven - Arsenal 2:0 (0:0)

Branky: 56. Veerman, 63. De Jong.

Tabulka:

1. Arsenal 5 4 0 1 7:3 12 2. PSV Eindhoven 5 3 1 1 13:3 10 3. Bodö/Glimt 5 1 1 3 4:8 4 4. FC Curych 5 1 0 4 5:15 3

Skupina B:

AEK Larnaka - Dynamo Kyjev 3:3 (1:1)

Branky: 26. a 72. Altman, 53. Lopes - 82. a 90.+2 Garmaš, 45.+1 Vanat.

Fenerbahce - Rennes 3:3 (1:3)

Branky: 42. Valencia, 82. Zajc, 88. Mor - 5. a 30. Gouiri, 16. Terrier.

Tabulka:

1. Fenerbahce 5 3 2 0 11:7 11 2. Rennes 5 3 2 0 10:7 11 3. AEK Larnaka 5 1 1 3 6:9 4 4. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 5:9 1

Skupina C:

Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:1 (0:0)

Branka: 56. Fekir.

21:00 HJK Helsinky - AS Řím.

Tabulka:

1. Betis Sevilla 5 4 1 0 9:4 13 2. Ludogorec Razgrad 5 2 1 2 7:6 7 3. AS Řím 4 1 1 2 6:5 4 4. Helsinky 4 0 1 3 1:8 1

Skupina D:

Union Berlín - Braga 1:0 (0:0)

Branka: 68. Knoche z pen.

Malmö - Saint-Gilloise 0:2 (0:2)

Branky: 10. Teuma, 52. Lazare Amani.

Tabulka:

1. Saint-Gilloise 5 4 1 0 11:6 13 2. Union Berlín 5 3 0 2 3:2 9 3. Braga 5 2 1 2 7:6 7 4. Malmö 5 0 0 5 2:9 0

Skupina F:

Lazio Řím - Midtjylland 2:1 (1:1)

Branky: 36. Milinkovič-Savič, 58. Pedro - 8. Isaksen.

21:00 Štýrský Hradec - Feyenoord.

Tabulka:

1. Lazio Řím 5 2 2 1 9:10 8 2. Feyenoord Rotterdam 4 1 2 1 12:8 5 3. Midtjylland 5 1 2 2 10:8 5 4. Štýrský Hradec 4 1 2 1 3:8 5

Skupina E:

21:00 Manchester United - Šeriff Tiraspol, Omonia Nikósie - San Sebastian.

Skupina G:

21:00 Nantes - Karabach, Freiburg - Olympiakos Pireus.

Skupina H:

21:00 Crvena zvezda Bělehrad - Trabzonspor, Ferencváros Budapešť - Monako.