Londýn - Fotbalisté Arsenalu podlehli po 13 zápasech v anglické lize na hřišti Southamptonu 3:2. Brankář Petr Čech zůstal pouze na lavičce "Kanonýrů". Chelsea po dvou venkovních prohrách zvítězila v Brightonu 2:1.

Southampton prolomil sérii domácích neúspěchů a poprvé v tomto ročníku vyhrál před svými fanoušky. Dopřál první vítězství novému kouči Ralphu Hasenhüttlovi a zároveň ukončil sérii Arsenalu, který prohrál naposledy v lize v srpnu s Chelsea 3:2. Ve všech soutěžích měl šňůru 22 zápasů bez porážky.

Za domácí se dvakrát do poločasu trefil Ings, který využil v obou případech zaváhání obránce Koscielného, jenž se vrátil tento týden do hry po dlouhém zranění. Oba góly Arsenalu dal Mchitarjan. Rozhodující branku vstřelil v 85. minutě hlavou Austin poté, co Čechův konkurent Leno nedosáhl na Longův centr.

Domácí se po výhře nad londýnským klubem ocitli mimo sestupové příčky. Arsenal zůstává na páté pozici za čtveřicí Liverpool, Manchester City, Tottenham a Chelsea.

Chelsea porazila Brighton v lize i posedmé. Hlavní zásluhu na výhře měl belgický reprezentant Hazard, který připravil první gól hostů a druhý přidal. S osmi góly a devíti přihrávkami je nejproduktivnějším hráčem Premier League. Za domácí snížil ve druhé půli March.

Chelsea odskočila pátému Arsenalu o tři body, dál ale ztrácí na vedoucí Manchester City sedm bodů.

Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy

Brighton - Chelsea 1:2 (66. March - 17. Pedro, 33. Hazard), Southampton - Arsenal 3:2 (20. a 44. Ings, 85. Austin - 28. a 53. Mchitarjan), Liverpool - Manchester United 3:1 (73. a 80. Shaqiri, 24. Mané - 33. Lingard).

Tabulka:

1. Liverpool 17 14 3 0 37:7 45 2. Manchester City 17 14 2 1 48:10 44 3. Tottenham 17 13 0 4 31:16 39 4. Chelsea 17 11 4 2 35:14 37 5. Arsenal 17 10 4 3 37:23 34 6. Manchester United 17 7 5 5 29:29 26 7. Wolverhampton 17 7 4 6 19:19 25 8. Everton 17 6 6 5 24:22 24 9. West Ham United 17 7 3 7 25:25 24 10. Watford 17 7 3 7 23:25 24 11. Bournemouth 17 7 2 8 25:28 23 12. Leicester 17 6 4 7 21:21 22 13. Brighton 17 6 3 8 20:24 21 14. Newcastle 17 4 4 9 14:22 16 15. Crystal Palace 17 4 3 10 14:23 15 16. Cardiff 17 4 2 11 17:33 14 17. Southampton 17 2 6 9 16:32 12 18. Burnley 17 3 3 11 15:33 12 19. Huddersfield 17 2 4 11 10:28 10 20. Fulham 17 2 3 12 16:42 9