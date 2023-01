Arsenal porazil gólem v závěru Manchester United a udržel náskok v čele ligy

Londýn - Fotbalisté Arsenalu porazili ve 21. kole anglické ligy Manchester United 3:2. Zápas rozhodl v poslední minutě svým druhým gólem Eddie Nketiah. "Kanonýři" dál vedou o pět bodů před Manchesterem City, který díky třem brankám Erlinga Haalanda zvítězil nad Wolverhamptonem 3:0. Ve své první sezoně v anglické lize dal vstřelil norský útočník již čtvrtý hattrick a v 19 zápasech dal 25 gólů.

Manchester United šel ve šlágru kola do vedení v 17. minutě, Rashford šikovně obehrál Parteyho a střelou zpoza vápna překonal Ramsdalea. Prvnímu týmu tabulky však stačilo na vyrovnání pouze sedm minut, Xhaka centrem našel Nketiaha v malém vápně a odchovanec Arsenalu hlavičkou prostřelil De Geu.

Krátce po začátku druhého dějství dokonali "Kanonýři" obrat, Saka se odhodlal ke střele z velké vzdálenosti a překonal španělského brankáře. Brzo bylo opět vyrovnáno. Rohový kop "Rudých ďáblů" odehráli domácí pouze k Martínezovi a argentinský stoper hlavičkou přeloboval domácího gólmana.

Tři body ale nakonec zůstaly na Emirates Stadium, v 90. minutě se ke střele dostal Ödegaard a jeho pokus usměrnil mezi tři tyče patičkou Nketiah. Arsenal je teprve šestým týmem, jež v polovině sezony získal přes 50 bodů. Oproti druhým obhájcům titulu má zápas k dobru. Manchesteru United je čtvrtý.

Manchester City šel do vedení na konci prvního poločasu, kdy si na centr De Bruyneho naskočil Haaland a hlavičkou otevřel skóre. V úvodu druhé půle se prosadil ještě dvakrát. Ve 49. minutě zvýšil z pokutového kopu. O pět minut později po chybě gólmana Sáa vybojoval míč Mahriz, jenž předložil míč Haalandovi, který jej uklidil do odkryté branky. Svým gólový tempem překonal dvaadvacetiletý Nor všechny vítěze zlaté kopačky Premier League v posledních čtyřech sezonách.

Leeds pouze remizoval s Brentfordem 0:0 a čeká na ligovou výhru již šest zápasů.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Leeds - Brentford 0:0, Manchester City - Wolverhampton 3:0 (40., 49. z pen. a 54. Haaland), Arsenal - Manchester United 3:2 (24. a 90. Nketiah, 53. Saka - 17. Rashford, 59. Martínez).

Tabulka:

1. Arsenal 19 16 2 1 45:16 50 2. Manchester City 20 14 3 3 53:20 45 3. Newcastle 20 10 9 1 33:11 39 4. Manchester United 20 12 3 5 32:25 39 5. Tottenham 20 10 3 7 39:31 33 6. Brighton 19 9 4 6 37:27 31 7. Fulham 20 9 4 7 32:29 31 8. Brentford 20 7 9 4 32:28 30 9. Liverpool 19 8 5 6 34:25 29 10. Chelsea 20 8 5 7 22:21 29 11. Aston Villa 20 8 4 8 23:27 28 12. Crystal Palace 20 6 6 8 18:27 24 13. Nottingham 20 5 6 9 16:35 21 14. Leicester 20 5 3 12 28:35 18 15. Leeds 19 4 6 9 26:33 18 16. West Ham United 20 5 3 12 17:25 18 17. Wolverhampton 20 4 5 11 12:30 17 18. Bournemouth 20 4 5 11 19:42 17 19. Everton 20 3 6 11 15:28 15 20. Southampton 20 4 3 13 17:35 15