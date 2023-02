Arsenal porazil dvěma góly v nastavení Aston Villu a vrátil se do čela ligy

Londýn - Fotbalisté Arsenalu otočili v úplném závěru zápas 24. kola anglické ligy s Aston Villou a po výhře 4:2 znovu vedou tabulku. Ve třetí minutě nastavení se po Jorginhově střele odrazil míč do sítě Aston Villy od gólmana Emiliana Martíneze, skóre pak uzavřel Martinelli po brejku do prázdné branky. Před Arsenal se mohl vrátit Manchester City, na hřišti Nottinghamu však pouze remizoval 1:1 a zůstal druhý. Chelsea se nadále trápí, proti Southamptonu nevyužila šance a s posledním týmem ligy doma prohrála 0:1.

Arsenal se v posledních zápasech trápil. Po porážce s Evertonem a remíze s Brentfordem prohrál s Manchesterem City, který jej vystřídal na prvním místě. "Kanonýři" začali špatně i v Birminghamu. V páté minutě po Zinčenkově chybě vybojoval míč Cash a poslal do protiútoku Watkinse, který skóroval ve čtvrtém ligovém zápase za sebou.

Hosté vyrovnali po čtvrthodině hry: ve vápně se míč odrazil k Sakovi, který překonal Martíneze. Aston Villa se po 15 minutách dostala znovu do vedení, když Moreno našel přihrávkou do vápna Coutinha, jenž skóroval přízemní střelou. Ve druhém poločase se po rohu dostal ke střele Zinčenko a prvním gólem v Premier League vyrovnal. Na branku v anglické lize čekal bývalý hráč Manchesteru City 92 zápasů.

Obrat dokonal Arsenal ve třetí minutě nastavení, kdy Jorginho střelou z voleje sice trefil břevno, míč se však odrazil do ležícího argentinského mistra světa Martíneze a dostal se do branky. Martínez se o pár minut později objevil na druhé straně hřiště při rohovém kopu, který však hosté odvrátili a Martinelli po protiútoku zpečetil vítězství Arsenalu střelou do prázdné branky.

"Citizens" nenavázali na poslední setkání s Nottinghamem, ve kterém vyhráli vysoko 6:0, a po remíze 1:1 jsou na druhém místě Premier League. Převahu využili hosté v 41. minutě, kdy se po střele zpoza vápna prosadil Silva.

Ve druhém poločase mohlo City zvýšit vedení, proti byl však skvěle chytající Navas. V závěru zápasu se dostal do šance Wood a zimní posila zařídila domácím bodový zisk, který Nottingham posunul na třináctou pozici.

Chelsea po úterní prohře s Dortmundem v Lize mistrů podlehla stejným rozdílem i poslednímu celku Premier League Southamptonu. "Svatí" získali důležité body do boje o záchranu díky Wardu-Prowseovi, který v nastavení prvního poločasu skóroval z přímého kopu.

Anglický záložník vstřelil sedmnáctý gól z přímého kopu v Premier League, více má pouze jeho krajan Beckham, který z přímých kopů dal 18 gólů. Hráčům Chelsea se přes velké šance nepodařilo prosadit. V posledních deseti soutěžních zápasech vstřelili "Blues" pouze čtyři branky a jsou na desátém místě Premier League.

Fulham dokázal zvítězit na hřišti Brightonu a posunul se před svého soupeře na šesté místo. Zápas rozhodl v 88. minutě Salomon po šesti minutách na hřišti. Posila ze Šachtaru se prosadila podruhé za sebou, opět jako střídající hráč.

Výsledky 24. kola anglické fotbalové ligy

Aston Villa - Arsenal 2:4 (5. Watkins, 31. Coutinho - 16. Saka, 61. Zinčenko, 90.+3 vlastní Martínez, 90.+8 Martinelli), Brentford - Crystal Palace 1:1 (90.+6 Janelt - 69. Eze), Brighton - Fulham 0:1 (88. Solomon), Chelsea - Southampton 0:1 (45.+1 Ward-Prowse), Everton - Leeds 1:0 (64. Coleman), Nottingham - Manchester City 1:1 (84. Wood - 41. Silva), Wolverhampton - Bournemouth 0:1 (49. Tavernier),

18:30 Newcastle - Liverpool.

Tabulka:

1. Arsenal 23 17 3 3 51:23 54 2. Manchester City 24 16 4 4 60:24 52 3. Manchester United 23 14 4 5 38:28 46 4. Newcastle 22 10 11 1 35:13 41 5. Tottenham 23 12 3 8 42:35 39 6. Fulham 24 11 5 8 35:30 38 7. Brighton 22 10 5 7 39:29 35 8. Brentford 23 8 11 4 37:30 35 9. Liverpool 21 9 5 7 36:28 32 10. Chelsea 23 8 7 8 23:23 31 11. Aston Villa 23 8 4 11 28:38 28 12. Crystal Palace 23 6 8 9 21:31 26 13. Nottingham 23 6 7 10 18:38 25 14. Leicester 22 7 3 12 36:38 24 15. Wolverhampton 23 6 5 12 17:32 23 16. Everton 23 5 6 12 17:30 21 17. Bournemouth 23 5 6 12 21:44 21 18. West Ham United 22 5 5 12 19:27 20 19. Leeds 23 4 7 12 28:39 19 20. Southampton 23 5 3 15 19:40 18