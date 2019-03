Londýn - Derby mezi Tottenhamem a Arsenalem v 29. kole anglické fotbalové ligy skončilo nerozhodně 1:1. Útočník hostů Aubameyang nedal v nastavení penaltu. Tottenham udržel na třetí příčce čtyřbodový náskok na svého rivala, Arsenal navíc může v případě vítězství Manchesteru United přijít o čtvrté místo.

Arsenal poslal do vedení v 16. minutě ve svém posledním severolondýnském derby před letním přesunem do Juventusu záložník Ramsey. Velšský reprezentant běžel po Sánchezově chybě od půlky hřiště sám na Llorise a po kličce zakončil do odkryté branky.

"Kohouti" drželi do konce úvodního dějství svého soupeře pod tlakem a vyrovnat mohli v 44. minutě. Brankář Leno, který dostal opět přednost před Petrem Čechem, ale vychytal nejprve z bezprostřední blízkosti Eriksena a následně fantastickým reflexem vyrazil na roh i Sissokovu dorážku.

Obrana "Kanonýrů" přesto první venkovní čisté konto v sezoně neuhájila. V 73. minutě přistrčil Mustafi v pokutovém území Kanea a sám faulovaný útočník nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Kapitán Tottenhamu se stal s devíti góly historicky nejlepším střelcem severolondýnského derby v rámci Premier League.

V 89. minutě kopali penaltu také hosté, po kontaktu se Sánchezem upadl ve vápně střídající Aubameyang. Pokutový kop ale nejlepšímu střelci Arsenalu zneškodnil brankář Lloris. V závěru ještě viděl červenou kartu po ostrém skluzu Torreira.

Z posledních 17 utkání mezi těmito dvěma rivaly uspěl jen jednou tým, který hrál venku. Před pěti lety rozhodl gólem o těsné výhře "Kanonýrů" na White Hart Lane český záložník Tomáš Rosický.

Výsledky 29. kola anglické fotbalové ligy

Tottenham - Arsenal 1:1 (74. Kane z pen. - 16. Ramsey),

16:00 Bournemouth - Manchester City, Brighton - Huddersfield, Burnley - Crystal Palace, Manchester United - Southampton, Wolverhampton - Cardiff,

18:30 West Ham United - Newcastle.

Tabulka:

1. Liverpool 28 21 6 1 64:15 69 2. Manchester City 28 22 2 4 75:20 68 3. Tottenham 29 20 1 8 56:30 61 4. Arsenal 29 17 6 6 61:39 57 5. Manchester United 28 16 7 5 55:36 55 6. Chelsea 27 16 5 6 47:29 53 7. Wolverhampton 28 11 7 10 35:35 40 8. Watford 28 11 7 10 39:40 40 9. Everton 28 10 6 12 39:39 36 10. West Ham United 28 10 6 12 35:41 36 11. Leicester 28 10 5 13 34:39 35 12. Bournemouth 28 10 4 14 39:53 34 13. Newcastle 28 8 7 13 26:34 31 14. Crystal Palace 28 8 6 14 32:38 30 15. Burnley 28 8 6 14 31:50 30 16. Brighton 27 7 6 14 29:41 27 17. Southampton 28 6 9 13 30:46 27 18. Cardiff 28 7 4 17 25:55 25 19. Fulham 28 4 5 19 26:63 17 20. Huddersfield 28 3 5 20 15:50 14