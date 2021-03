Arsenal i přes prohru postupuje, dál jdou i AS Řím a Granada

Londýn - Fotbalisté Arsenalu postoupili i přes domácí prohru v odvetném utkání s Olympiakosem Pireus 0:1 do čtvrtfinále Evropské ligy. Rozhodlo jejich týden staré vítězství 3:1 na hřišti soupeře. Dál jdou i přes porážku 1:2 s Molde španělská Granada i AS Řím, jež dnes vyhrálo 2:1 na hřišti Šachtaru Doněck. Utkání Dinama Záhřeb s Tottenhamem se za stavu 2:0 pro chorvatský tým prodlužuje.

"Kanonýři" měli do odvety s řeckým soupeřem lepší nástup do utkání a už v 18. minutě mohl otevřít skóre Pepe. Jeho střelu do prázdné brány však vychýlil obránce Papastatopulos.

Svou šanci měl vzápětí i Olympiakos. Po dlouhém nákopu brankáře Joseho Sa se dostal za obranu El Arabi, vychytal ho však pohotovým zákrokem Leno. Marocký útočník se dočkal až ve druhé půli, kdy jeho ránu tečoval nešťastně do sítě Gabriel. Byl to jeho třetí gól ze čtyř zápasů.

Řecký tým však v tu chvíli potřeboval k postupu dva góly a na ně už nedosáhl. Naopak v závěru ještě dohrával bez vyloučeného Baa. Londýnský klub tak Olympiakosu vrátil loňské vyřazení ve 2. kole Evropské ligy.

I přes porážku 1:2 na neutrálním hřišti v Budapešti postoupila Granada, jež opět mohla velebit Roberta Soldada. Trefil se v prvním zápase při vítězství 2:0 a dnešní jeho gól byl postupový. Nic na tom nezměnila ani proměněná penalta Hestada minutu před koncem.

Účast ve čtvrtfinále si naopak v poklidu pohlídal AS Řím. Na tříbrankovou výhru dnes navázal proti Šachtaru výsledkem 2:1, o což se postaral Borja Mayoral.

Další utkání jsou na programu od 21:00.

Odvetné zápasy osmifinále fotbalové Evropské ligy:

--------

Arsenal - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)

Branka: 51. El Arabi. ČK: 82. Ba (Olympiakos). První zápas: 3:1, postoupil Arsenal.

Šachtar Doněck - AS Řím 1:2 (0:0)

Branky: 59. Moraes - 48. a 72. Mayoral. První zápas: 0:3, postoupil AS Řím.

Dinamo Záhřeb - Tottenham 3:0 po prodl. (2:0, 1:0)

Branky: 62., 83. a 106. Oršič. První zápas: 0:2, postoupilo Dinamo Záhřeb.

Hráno v Budapešti:

Molde - Granada 2:1 (1:0)

Branky: 29. vlastní Vallejo, 89. Hestad z pen. - 72. Soldado. První zápas: 0:2, postoupila Granada.

21:00 Young Boys Bern - Ajax Amsterodam, Villarreal - Dynamo Kyjev, AC Milán - Manchester United.