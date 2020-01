Arriva nasadí do poloviny ledna do vlaků nový odbavovací systém

Liberec - Arriva nasadí do poloviny ledna do vlaků nejen v Libereckém kraji nový odbavovací systém. Současný dělá problémy například při platbě krajskou kartou Opuscard. Dodavatel systému podle Arrivy nesplnil, co slíbil, a dopravce se proto rozhodl objednat jiný odbavovací systém do vlaků. Doručen by měl být do 15. ledna, řekl dnes po jednání s libereckým hejtmanem novinářům ředitel Arrivy Daniel Adamka. Jde o stejný systém, jaký ve vlacích používají České dráhy, a je tedy podle něj vyzkoušený.

Fotogalerie

Arriva v Libereckém kraji od poloviny prosince zajišťuje rychlíkové spoje z Tanvaldu na Prahu a z Nového Boru na Kolín, které objednává ministerstvo dopravy. Zajišťuje i regionální vlaky z Liberce přes Turnov a Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a mezi Tanvaldem a Železným Brodem. Problémy byly s velkým zpožďováním spojů, které se ale postupně zlepšilo. V posledních dnech podle informací společnosti Korid LK, jež dopravu v kraji koordinuje, jezdí 90 procent vlaků na čas a průměrné zpoždění je pod dvěma minutami.

Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) považuje ale za největší problém právě odbavovací systém. "Cestující s krajskou kartou nemohli v některých vlacích nakupovat zlevněné ani přestupní jízdenky," řekl ČTK. Pokud cestující takovou zkušenost mají, měli by se podle Půty obrátit na Korid LK a službu reklamovat. "Jízdenku, kterou neobdrželi, budeme kompenzovat a my budeme ty reklamace vymáhat po dopravci," řekl Půta.

Kraj dopravci také vytýká, že vlaky dodané z Německa, mají stále informační systém v němčině. Adamka slíbil, že už příští týden by měly vlaky informovat cestující česky. Za problémy s dodržením smlouvy na zajištění regionální dopravy hrozí Arrivě tvrdé sankce. Odhad pokuty za prosinec by měl podle Půty kraj mít v polovině ledna. Hejtman nevyloučil ani odstoupení od smlouvy, pokud Arriva nezačne fungovat podle smlouvy.

V minulosti už Liberecký kraj za porušování smluv vyměřil dopravcům milionové sankce. Největší Českým drahám, které měly za neplnění smlouvy zaplatit v roce 2014 bezmála 27 milionů korun. Spor dokonce mířil k soudu, obě strany se nakonec dohodly mimosoudně a České dráhy za pochybení zaplatily zhruba sedm milionů. Za nedodržování jízdních řádů nebo nasazování starších autobusů pokutoval Liberecký kraj i autobusové dopravce. Pokuty za více než milion korun dostal BusLine nebo ČSAD Liberec, téměř 370.000 korun musela za prohřešky zaplatit ČSAD Česká Lípa.