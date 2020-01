Arriva nahradila odbavovací systém ve vlacích ve Zlínském kraji

Zlín - Společnosti Arriva vlaky se podařilo nahradit problémový odbavovací systém, který zajišťuje prodej jízdenek v jejích vlacích ve Zlínském kraji. Nový systém funguje bez zásadnějších problémů, řekl ČTK mluvčí skupiny Arriva ČR Jan Holub.

Firma Arriva vlaky zajišťuje od loňského 15. prosince veřejnou dopravu na několika tratích ve Zlínském kraji. Od té doby však v jejích vlacích přetrvávaly potíže s prodejem jízdenek kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému, který proto dopravce v lednu nahradil. "Odbavovací systém je vyměněný, všichni naši stevardi už prodávají jízdenky na zařízení, které mají i České dráhy. Podle posledních testů a podle posledních informací šlape bez zásadních problémů," uvedl Holub.

Kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému jezdili cestující některými vlaky Arrivy v prosinci a lednu zdarma. Už dříve se Arriva zavázala, že výpadek v tržbách, které jsou příjmem hejtmanství, Zlínskému kraji nahradí. Příští týden by Zlínský kraj měl oznámit, jak vysoké smluvní sankce vůči Arrivě za problémy uplatní. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) už dříve avizoval, že pokuta bude v řádu statisíců korun.

Kromě potíží s odbavovacím systémem se Arriva především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu potýkala s velkými zpožděními, ve vlacích chyběly české nápisy, některé vozy dokonce vůbec nevyjely. "Předpokládám, že už jsme se teď nadechli a už to funguje daleko lépe, než to fungovalo," řekl dnes Holub.

Potíže měl dopravce také s informačním systémem, tedy světelnými tabulemi s informacemi odkud a kam souprava jede. V některých vsoupravách Arrivy v regionu už funguje. Ve zbývajících vlacích by se tabule měly objevit na jaře, uvedl Holub.

Podle informací zveřejněných společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) jely dnes ráno regionální i dálkové vlakové spoje ve Zlínském kraji se zpožděním do 15 minut. Zpoždění je však v mnoha případech způsobeno rekonstrukcí železničního uzlu Přerov. "Jakmile přijede vlak od Přerova zpožděný, tak na něj čekáme a zpoždění se potom přenáší na regionální tratě. Zpoždění jsou však dnes už velmi drobná, systém se postupně stabilizoval a dochvilnost je daleko lepší, než úplně na začátku," uvedl Holub.

Na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje Arriva spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.