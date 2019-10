Arnika: Chvaletická elektrárna loni zvýšila emise škodlivin

Praha - Chvaletická hnědouhelná elektrárna loni výrazně zvýšila emise rakovinotvorných látek, skleníkových plynů a jedovaté rtuti. Podle organizace Arnika tak elektrárna loni zaznamenala nejvyšší nárůst škodlivin ze sledovaných firem. Vyplývá to ze žebříčků za rok 2018, které čerpají z dat Integrovaného registru znečišťování a které dnes Arnika uvedla na tiskové konferenci. Největším znečišťovatelem jedovatými látkami je popáté Spolana, snížila ale emise škodlivých látek.

Elektrárna Chvaletice podle Arniky meziročně radikálně zvýšila emise rakovinotvorného arzénu, toxické rtuti i skleníkových plynů. Vypustila o milion tun více oxidu uhličitého a téměř o tunu více arzénu, což je skoro dvojnásobek předchozího množství.

Společnost Sev.en EC, které patří elektrárna ve Chvaleticích, uvedla, že díky modernizaci snižuje emise znečišťujících látek. Protože ale loni vyrobila rekordní množství elektřiny, celkové množství některých látek se zvýšilo. "Byť čísla zveřejněná Arnikou vypadají hrůzostrašně, u žádné z látek nepřekračujeme imisní limity. Nejvyšší výroba v historii se musela někde projevit," řekl ČTK mediální zástupce společnosti Petr Dušek.

Spolana Neratovice loni vypustila skoro o tři tuny méně látek poškozujících plodnost a o více než dvě tuny méně rakovinotvorného vinylchloridu. Přes klesající trend ale vypouští nejvíc rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných látek i mutagenních látek.

"Výroba plastů a hnojiv podléhá přísné kontrole a splňuje veškeré normy a emisní limity. Do modernizace závodu a ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun a objem emitovaných látek se nám daří průběžně snižovat. Postavení v žebříčku odráží fakt, že jsme v tuzemsku jediným výrobcem kaprolaktamu," napsal ČTK tiskový mluvčí skupiny Unipetrol Pavel Kaidl. Letos Spolana zprovozní nový plynový energetický blok, kterým bude nahrazen stávající hnědouhelný. Tím podle Kaidla klesnou emise oxidu siřičitého o 99 procent, prachu a oxidů dusíku o 90 procent a oxidu uhelnatého o 60 procent.

Na předních příčkách v žebříčku firem, které loni podle Arniky vypouštěly nejvíce rakovinotvorných látek do ovzduší, vody a půdy figuroval i výrobce dřevotřískových desek Kronospan sídlící v Jihlavě. Ekolog Kronospanu Rostislav Habán ČTK sdělil, že celkové emise formaldehydu, které vznikají při výrobě velkoplošných materiálů v Kronospanu Jihlava, byly loni mírně nižší než v roce 2017. Firma navíc nechala letos v lednu zpracovat hodnocení zdravotních rizik. "Z výsledků vyplývá, že pro obyvatele Jihlavy včetně jejich 16 místních částí, jakož i 14 okolních obcí, je akutní i chronické riziko expozice formaldehydu nevýznamné, tedy ze zdravotních důvodů plně akceptovatelné, v případě chronické expozice pak prakticky nulové," uvedl Habán.

Nejvíce skleníkových plynů vypustily do ovzduší elektrárny energetické společnosti ČEZ - Počerady, Prunéřov a Tušimice. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže je logické, že elektrárenské provozy budou do ovzduší vždy vypouštět nejvíce skleníkových plynů, neboť patří mezi největší výrobní provozy v republice. "Nicméně všechny uhelné elektrárny Skupiny ČEZ splňují v současné době veškeré emisní limity. Pokud se tedy někde uvádí, že vypouštějí nejvíce emisí, je to z tohoto prostého důvodu - jsou největší, a ne proto, že by nedodržovaly emisní limity," uvedl.

Arnika sestavuje žebříčky 15 let, vychází z veřejně dostupných údajů v IRZ, který vede ministerstvo životního prostředí. Provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Loni data poskytlo 1330 provozů, o dva méně než předloni.

Provozy vypouštějící nejvíce rakovinotvorných, pravděpodobně či potenciálně rakovinotvorných látek v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend* 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Stk 34.060 ˇ 2 PETER - GFK spol. s r.o. PETER - GFK spol. s r.o., provozovna Kocbeře Kocbeře Khk 8691 ˇ 3 PETER - GFK spol. s r.o. PETER - GFK spol. s r.o., provozovna Trhový Štěpánov Trhový Štěpánov Stk 8466 ~

Provozy vypouštějící nejvíce rakovinotvorných látek do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Stk 33.874 ˇ 2 KRONOSPAN CR, spol. s r.o. KRONOSPAN CR Jihlava Vys 7285 ˇ 3 KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. KRONOSPAN OSB Jihlava Vys 6981 ^ 9 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pak 1941,62 ^

Provozy vypouštějící nejvíce mutagenních látek do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend* 1 SPOLANA a.s. Spolana Neratovice Neratovice Stk 34.071 ˇ 2 KRONOSPAN CR, spol. s r.o. KRONOSPAN CR Jihlava Vys 7285 ˇ 3 KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. KRONOSPAN OSB Jihlava Vys 6981 ^

Provozy vypouštějící nejvíce skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného, metanu) v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v tunách Trend* 1 Elektrárna Počerady, a.s. Elektrárna Počerady Volevčice Ust 5,517.138 ˇ 2 ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov Kadaň Ust 4,538.391 ˇ 3 ČEZ, a. s. Elektrárny Tušimice Kadaň Ust 4,418.173 ^ 4 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pak 4,360.765 ^

Provozy vypouštějící v emisích nejvíce rtuti a jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy v roce 2018:

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Kraj Množství látek v kg Trend* 1 Elektrárna Počerady, a.s. Elektrárna Počerady Volevčice Ust 229,30 ^ 2 ČEZ, a. s. Elektrárny Prunéřov Kadaň Ust 224,25 ^ 3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Provozy Teplárny a Tepelná energetika Třinec Msk 205,35 ^ 4 Sev.en EC, a.s. Elektrárna Chvaletice Chvaletice Pak 145,05 ^

* Značky: ^ nárůst, ˇ pokles, ~ stagnace, × minulý rok neohlášeno

Zdroj: Žebříček znečišťovatelů spolku Arnika (pro všechny tabulky)