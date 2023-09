Arménský premiér: spoléhat na Rusko jako záruku bezpečnosti byla chyba

Jerevan - Arménský premiér Nikol Pašinjan prohlásil, že politika jeho země, která spoléhala na Rusko jako jedinou záruku bezpečnosti, byla strategickou chybou. Moskva podle něj nedokázala tuto politiku naplnit a postupně omezuje svou roli v regionu. Pašinjan to podle agentury Reuters uvedl v dnes zveřejněném rozhovoru s italským listem La Repubblica.

Předseda arménské vlády obvinil Rusko, že nezajistilo bezpečnost Arménie, která podle něj čelí agresi ze strany sousedního Ázerbájdžánu kvůli sporu o Náhorní Karabach. Podotkl přitom, že Moskva, která má s Arménií podepsanou bezpečnostní smlouvu a má na jejím území vojenskou základnu, nepovažuje jeho zemi za dostatečně proruskou. Pašinjan je přesvědčen, že Rusko se chystá jihokavkazský region opustit.

Jerevan se proto snaží o bezpečnostní spolupráci i s jinými zeměmi, řekl Pašinjan ve zjevné narážce na rozhovory s Evropskou unií a Spojenými státy a pokusy o bližší kontakty s dalšími zeměmi regionu, uvedla agentura Reuters.

"Arménská bezpečnostní struktura byla z 99,999 procenta napojena na Rusko, a to včetně zajišťování zbraní a munice. Dnes ale vidíme, že Rusko samo potřebuje zbraně a munici (pro svou válku proti Ukrajině), a v této situaci je pochopitelné, že i kdyby Ruská federace chtěla, nemohla by splnit bezpečnostní potřeby Arménie," řekl Pašinjan listu La Repubblica. "Tento příklad by nám měl ukázat, že závislost na jednom partnerovi v bezpečnostních otázkách je strategickou chybou," dodal.

Moskva na Pašinjanova slova zatím nereagovala, v minulosti ale podobné kritiky odsoudila, hájila svůj postup a odmítla, že by omezovala své zahraničněpolitické aktivity kvůli válce na Ukrajině, napsala agentura Reuters.

Arménie a Ázerbájdžán vedou už desítky let spor o Náhorní Karabach, který je součástí Ázerbájdžánu. Enklávu za podpory Jerevanu i s přilehlým územím ovládli tamní arménští separatisté v krvavé válce, která skončila v roce 1994. V šestitýdenní válce svedené s Arménií na podzim 2020 dobyl Ázerbájdžán zpět okresy sousedící s enklávou i část Karabachu. Válku ukončilo příměří zprostředkované Ruskem.