Praha - Generální štáb na dnešním briefingu zveřejní podrobnosti k středečnímu smutečnímu ceremoniálu po návratu tří padlých českých vojáků z Afghánistánu. ČTK z briefingu odvysílá živé video, začátek je plánovaný na 14:00. Účast na pietním aktu dnes potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš dnes ČTK napsal, že se kvůli tomu vrátí z dovolené dřív. Piety na ruzyňském letišti se zúčastní také prezident Miloš Zeman a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Účast dnes na twitteru potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí.

Ostatky vojáků, kteří zemřeli v neděli po sebevražedném útoku atentátníka v Afghánistánu, přiveze zpět do České republiky vojenský speciál ve středu v 16:15. Na letišti v Praze Ruzyni se poté uskuteční pietní akt.

Před čtyřmi lety, kdy při sebevražedném útoku zemřelo pět českých vojáků, byly rakve padlých při převozu zabaleny do české vlajky. Rakve z letounu po příletu vynesla za zvuků smuteční hudby čestná stráž a vystavila je na černě zahalené katafalky na letištní ploše. Vojenský kaplan poté přednesl smuteční řeč a modlitbu za zemřelé. Pietní akt zakončila státní hymna.

Tři vojáci padli v neděli při hlídce mimo základnu, kde na ně zaútočil sebevražedný atentátník. Byli součástí jednotky, která převzala ochranu spojenecké základny Bagrám letos v dubnu. Zpět do České republiky se měli po půlročním působení vrátit v říjnu. Při útoku zemřel rotný Martin Marcin (36) a desátníci Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25).

O návratu vojáků na hlídky v Afghánistánu se rozhodne ve středu

O návratu českých vojáků do hlídek v Afghánistánu po nedělním zabití tří účastníků mise rozhodne přímo na místě ve středu zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Snaha armády je, aby se tak stalo v řádu několika dnů. ČTK to řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun.

Vojáci padli v Afghánistánu v neděli po útoku sebevražedného atentátníka. Podle Balouna armáda nyní čin vyšetřuje, což potrvá delší dobu. Armáda chce ale co nejdříve vyhodnotit, zda některé okolnosti brání k opětovnému vysílání vojáků do hlídek v okolí spojenecké základny. "Cílem je pokud možno v několika málo dnech vrátit činnost jednotky do standardu," uvedl Baloun. Kdy se tak stane, rozhodne ve středu v Afghánistánu společně s místními americkými veliteli Verner.

Při vyšetřování tragédie se také zjišťuje, kdo byl útočník a zda měl komplice nebo kdy a kde mohlo být vyrobeno použité výbušné zařízení. Podle Balouna byla síla výbuchu veliká, a zařízení proto nebylo vyrobeno "na koleně". Na vyšetřování se podílí několik subjektů.

Čeští vojáci od útoku nejezdí mimo základnu. Podle Balouna plní jiné úkoly. "Víc se starají o zbraně, o sobe, mají organizovanou činnost, mají jiné úkoly, které nejsou spojené s hlídkováním venku," poznamenal. Cílem je vojáky zaměstnat, aby neměli čas přemýšlet o tragické události. Nikdo z vojáků dosud podle Balouna nepožádal o stažení zpět do vlasti. V Bagrámu působí zhruba 170 Čechů.

Vojenským speciálem, který do Afghánistánu poletí vyzvednout ostatky vojáků, kromě Vernera do Bagrámu přicestují i dva psychologové. "Jejich úkolem bude nezávislým pohledem vyhodnotit situaci," řekl Baloun. Na místě mají vojáci k dispozici vojenského kaplana i psychologa. Posílení týmu označil Baloun za standardní postup, protože hodnocení tamního psychologa může být ovlivněno situací na místě.

UEFA nedovolila Slavii uctít padlé vojáky při zápase s Kyjevem

Evropská fotbalová federace UEFA nevyhověla žádosti pražské Slavie, aby při dnešním domácím zápase třetího předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev mohla uctít památku tří padlých českých vojáků. Na svém twitterovém účtu o tom informoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Čeští vojác byli uctěni například minutou potlesku před nedělním zápasem první fotbalové ligy Sparta - Slovácko a minutou ticha před pondělní dohrávkou mezi Duklou a Bohemians.

UEFA podobně jako Mezinárodní fotbalová federace FIFA zakazuje a trestá jakékoli politické projevy hráčů či fanoušků při utkáních. Předloni FIFA například pokutovala reprezentace z Britských ostrovů za symboly vlčího máku jako uctění památky veteránů z první světové války.

Slavia se podle bývalého ministra obrany Tvrdíka bude podílet na jiné pietní akci. "Jsou to hrdinové a vážíme si toho, co udělali pro naši zemi. SK Slavia Praha dlouhodobě připravuje ve spolupráci s nadačním fondem REGI BASE 11.11.2018 velkou oslavu Dne válečných veteránů," napsal Tvrdík.