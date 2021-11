Armáda zatím pomáhá v 18 nemocnicích nebo sociálních zařízeních

Praha - Armáda k dnešnímu dni pomáhá kvůli koronavirové pandemii v 18 nemocnicích a sociálních zařízeních, do pondělí nastoupí do dalších 15. Eviduje zároveň desítky žádostí o výpomoc. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Vojáci pomáhají také s obvoláváním lidí, kteří se setkali s nakaženými, nebo se podílí na testování.

Vojáci dosud byli nasazeni například v nemocnicích v Prostějově, Šternberku, Přerově nebo ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Pomáhají také v domově pro seniory Komárov u Šternberka. Armáda již dříve avizovala dnešní nástup třeba do nemocnic v Břeclavi, Zlíně, Turnově nebo v Brně. Celkem je podle Dvořákové nasazeno 83 vojáků.

Další tři desítky jich na výpomoc vyrazí v pátek, sloužit budou v sedmi nemocničních nebo sociálních zařízeních. V pondělí pak 45 vojáků nastoupí do dalších osmi zařízení. Podle Dvořákové armáda pomůže třeba v Novém Jičíně, kde nastoupí příslušníci 72. mechanizovaného praporu, v Kladně, kam budou posláni vojáci ze 13. dělostřeleckého pluku, nebo v Kolíně, kde vypomůže 104. zásobovací prapor. Příslušníci dalších jednotek budou nasazeni třeba v Městské nemocnici Ostrava, v Karviné, Třinci, Hodoníně nebo Havířově.

Dvořáková poznamenala, že žádost o výpomoc zaslalo již několik desítek nemocnic nebo sociálních zařízení, Ústřední krizový štáb průběžně jejich požadavky vyhodnocuje.

Armáda dala k dispozici vojáky i pro call centra, která pomáhají hygienikům obvolávat lidi vytrasované po setkání s člověkem nakaženým covidem-19. Aktivovala také mobilní odběrové týmy. Armáda se podílí i na chodu takzvané Chytré karantény.

