Armáda vyčlenila na bojové drony 1,5 miliardy korun

Praha - Ministerstvo obrany vyčlenilo 1,5 miliardy korun na nákup bojových dronů v letech 2023 až 2027. Armáda má dosud průzkumné bezpilotní prostředky, bojové drony by mohly nést i výzbroj a být určeny k boji. Novinářům to dnes řekl na základně 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově mluvčí ministra obrany Jan Pejšek. Bojový prapor a čestný název generálmajora in memoriam Josefa Dudy jednotce osobně propůjčil prezident Miloš Zeman.

"Moderní armády budou stále více založené na automatizovaných a informačních systémech. Jsem rád, že v tomto směru držíme krok. V letech 2023 až 2027 plánujeme rozšířit současné průzkumné vybavení praporu o taktické víceúčelové drony, které jsou schopny nést výzbroj. Předběžně máme na nákup vyčleněny až 1,5 miliardy korun," řekl dnes vojákům ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Česká armáda by podle Zemana měla při nákupu nových dronů zvolit stroje z Izraele. "Nikoliv proto, že je to z Izraele, ale protože se tam osvědčily v bojových podmínkách," uvedl Zeman. Drony jsou podle něj zbraní 21. století. "Drony samozřejmě mají nespornou výhodu v tom, že nevedou ke ztrátě na živé síle. Je možné je sestřelit, ale živá síla se neztrácí," řekl Zeman před nastoupenými vojáky.

Zeman pořízení dronů dlouhodobě podporuje, podle něj se osvědčily v bojových operacích například v Afghánistánu. "Drony jsou skutečně novou generací a já bych si velmi přál, aby česká armáda byla ta, která se jimi vybaví," dodal dnes prezident před vojáky.

Armáda má nyní ve výzbroji několik menších dronů. Největší z nich je ScanEagle, který čeští vojáci již několik let úspěšně používají v Afghánistánu. Jeho váha je do 22 kilogramů, zvládne doletět přes 100 kilometrů a ve vzduchu vydrží i přes 20 hodin. Armáda jich má v současné době podle Tomáše Maruščáka z tiskového oddělení generálního štábu dvě desítky kusů.

Prostějovský prapor bude vyzbrojen i militarizovanými průzkumnými multikoptérami (MVTOL), které budou vybaveny hlavicemi denního i nočního vidění. Tyto bezpilotní prostředky jsou schopné vertikálního vzletu. Česká armáda již v této kategorii používá stroje Matrice a pořizuje multikoptéry Mavic, které váží necelé tři kilogramy, doletí asi kilometr daleko a ve vzduchu vydrží až půl hodiny.

Prostějovští vojáci budou vybaveni i bezpilotníky z kategorie "mini". Již nyní využívají 15 kusů asi dvoukilogramových dronů Raven RQ-11B a o více než půlkilogramu lehčí RQ-12 A Wasp. Příští rok by k nim měl přibýt téměř sedmikilogramový bezpilotní prostředek Puma III AE s rozpětím křídel skoro tři metry. Speciální síly mají k dispozici systém Skylark I -L o vzletové hmotnosti 6,5 kilogramu.

Taktické víceúčelové drony, o kterých dnes mluvili zástupci ministerstva obrany, by měly být podle Maruščáka ve váhové kategorii 600 až 1250 kilogramů. Dosud používané stroje tak váhově mnohonásobně přesáhnou. Ve výzbroji velkých armád jsou ale ještě výrazně větší drony, například americký Global Hawk má rozpětí křídel 40 metrů a plně vytížen může vážit přes 14 tun. Česká armáda chce pořídit drony, které budou vybaveny průzkumnými přístroji či systémy pro elektronický boj. Vojáci budou mít možnost na ně instalovat i zbraně.

Speciální prostějovská jednotka, která má na starosti bezpilotní prostředky, vznikla v lednu na základech tamní roty, která se do konce roku 2019 této činnosti věnovala jako součást zdejšího 102. průzkumného praporu. Dnes získala tzv. částečné operační schopnosti, kdy je schopna plnit některé úkoly. Kompletně by měla být připravena v roce 2025. V té době bude mít podle Pejška asi 300 vojáků. Bojový prapor a čestný název propůjčuje prezident. Pro Zemana šlo o první delší cestu od jeho operace zlomené ruky v závěru srpna.