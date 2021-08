Armáda v Myslejovicích procvičuje překonávání toku plavbou 14tunovými BVP-2

Myslejovice (Prostějovsko) - Armáda v Myslejovicích na Prostějovsku procvičuje překonávání toku plavbou čtrnáctitunovými bojovými vozidly pěchoty BVP-2. Cvičení se účastní asi 140 těchto strojů a jejich řidičů. Nejhorší je samotný nájezd vozu do vodní překážky, řekl novinářům řidič jednoho ze strojů Roman Majtner.

Větší cvičení plavby se pravidelně koná ob rok, je třítýdenní. Letos začalo 16. srpna, první týden byl zaměřený na přípravu techniky a lidí. A to především těch, kteří by se podíleli na případné záchraně, kdyby něco selhalo. V tomto druhém týdnu přišla na řadu samotná plavba pásových BVP-2, kdy vojáci se čtrnáctitunovým kolosem vjedou do vody, jejíž hloubka dosahuje i deseti metrů, a na hladině se pak překonávají překážky. Cvičí prapory 7. mechanizované brigády.

"Máme několik věcí, které se hodnotí. Jde o samotný vjezd do vodní překážky, na vodní hladině jsou pak nachystané dvě překážky, kterými se musí projet. Za prvé jde o slalom a za druhé jde o zajetí a zastavení v omezeném prostoru a následné vyjetí z překážky. Pak i vyjetí z vodní hladiny," popsal nadporučík Daniel Verner, náčelník skupiny bojové přípravy 72. mechanizovaného praporu.

Řidič jednoho z vozidel Roman Majtner řekl, že nejhorší a nejtěžší úsek je samotný nájezd vozu do vodní překážky. "Musí se trefit mezi výtyčky, udělat úkony, jako vyklopit vlnolam a teleskopické hrdlo sání. Další těžký úkon je výjezd z té vody, kdy se to chytne jedním pásem, to vozidlo začne tancovat a do toho se zároveň musí sklápět ten vlnolam a trefit se zase mezi ty výtyčky," uvedl Majtner. Podle něj je řízení vozu na hladině obdobné jako na souši. Jen se musí počítat se setrvačností. "Nereaguje to na místě," uvedl Majtner, který stroj řídí už 18 let.

Třetí týden se v Myslejovicích procvičí i kolové Pandury praporů 4. brigády rychlého nasazení, půjde asi o 80 kusů techniky. Celkem se tedy na cvičišti vystřídá asi 220 kusů techniky a stejný počet řidičů. Akce skončí 3. září.