Armáda v kurzu připravuje novináře a humanitární pracovníky na krizové situace

Vyškov - Armáda a ministerstvo obrany po koronavirové pauze pro novináře a humanitární pracovníky připravily ve vyškovském výcvikovém prostoru Březina opět kurz přežití. Letos se jej účastní 11 zájemců, z toho šest novinářů a pět humanitárních pracovníků. Týdenní intenzivní trénink zájemce připraví na nebezpečné situace, do kterých by se mohli při své práci dostat nejen v rizikových zemích světa. Vyzkoušejí si, jaké je to dostat se na dno psychických a fyzických sil, řekla ČTK Daniela Hölzelová z odboru komunikace ministerstva obrany.

Kurz začal minulý týden v pátek, absolvuje ho šest žen a pět mužů, z médií například z České televize, Primy nebo ČTK, z humanitárních organizací jsou zastoupeny třeba Člověk v tísni či Charita Česká republika. "Nacházíme se ve fiktivním státě Tugur, kde probíhají nepokoje a kde je spousta rebelů a povstalců. Novináři a humanitární pracovníci si mohou vyzkoušet, co všechno je na pracovní cestě do tohoto fiktivního státu může potkat. Kurz je zaměřený jak prakticky, tak teoreticky, také na psychologii člověka za mimořádných situací. Snažíme se zájemce připravit, jak se o sebe mají v takovém prostředí postarat nebo jak pracovat v momentě, kdy je na něj vyvinut značný psychický nátlak. Snažíme se je proto dostat až na dno psychických a fyzických sil," popsala Hölzelová.

I z tohoto důvodu se do kurzu podle ní nedostane každý. Kurz má kapacitu 15 lidí, letos dorazilo 25 přihlášek. Předcházejí mu psychické a fyzické testy. Samotný kurz je pak podle organizátorů tak náročný, že se zatím nikdy nestalo, že by jej dokončili všichni účastníci.

Ti letos mají za sebou už například topografickou přípravu, základy přežití či ženijní přípravu, kdy se učili, jak se pohybovat v zaminovaném prostředí. "Prošli si i nácviky reakcí na střelbu a dělostřelecký přepad. Problémem je spánkový deficit, jsou pod stresem, kdy musí řešit náročné situace v diskomfortu," popsal velitel kurzu Radim Brloh. Dnes například nacvičili krizovou situaci - průchod ohněm vbudovách.

Eva Karlíková z Charity uvedla, že jí v paměti dosud nejvíce utkvěl první poplach. "Bylo to v průběhu noci, kdy nás vzbudili a my se museli rychle sbalit a přemístit se do atomového krytu," popsala. Uvedla, že dosud šlo o teoretické přednášky, praktická cvičení i psychologickou přípravu na situace, které mohou nastat, například jak by to mohlo vypadat při zajetí. "Nemám naplánovanou žádnou konkrétní cestu, ale vzhledem k tomu, jaké mám zaměstnání, kdy děláme humanitární a rozvojové projekty, tak může nastat taková situace, že budu muset do takové oblasti vyrazit. Může to přijít ráz na ráz a nebude čas na to si udělat kurz," uvedla Karlíková.

Kateřina Sýkorová z ČTK řekla, že si chce vyzkoušet něco nového, nabrat nové zkušenosti, dostat se pod tlak a zjistit, kam až je schopná zajít a co je schopná vydržet. "Zatím to jde dobře. Nejhorší je nespaní, protože každý den se spí tak dvě tři hodiny maximálně. Málo jíme, máme často hlad, ale zatím se to dá. Nejhorší asi teprve přijde," uvedla Sýkorová.

Armáda a ministerstvo kurzy pořádají od roku 1994. Dosud je absolvovalo přes 450 novinářů a humanitárních pracovníků.