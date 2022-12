Armáda USA a zbrojovka představily bombardér B-21 Raider

Palmdale (USA) - Armáda Spojených států a zbrojovka Northrop Grumman představily první nový americký bombardér za více než tři desetiletí. Informovala o tom dnes agentura AP. Letoun B-21 Raider bude schopen nést konvenční i jaderné zbraně. Je vybaven mimo jiné technologií stealth, která umožňuje unikat pozornosti radarů.

Americké letectvo hodlá koupit minimálně sto letounů B-21 Raider. Nahradit jimi chce bombardéry B-1 Lancer a B-2 Spirit. V současné době se v různé fázi výroby nachází šest strojů B-21, první let by se měl uskutečnit v polovině příštího roku, napsala agentura Reuters. Kromě společnosti Northrop Grumman se na vývoji a výrobě přísně utajovaného letadla podílelo dalších 400 firem ze 40 amerických států.

Podle původních odhadů z roku 2010 mělo podle Reuters každé letadlo stát 550 milionů dolarů (nyní 12,7 miliardy Kč), po započtení inflace by nyní cena za jeden stroj mohla činit až 750 milionů dolarů (17,3 miliardy Kč). Oficiálně ale cena bombardéru zveřejněna nebyla.

"Není to jen další letadlo. Je to ztělesnění amerického odhodlání bránit republiku, kterou všichni milujeme," prohlásil ministr obrany USA Lloyd Austin. Upozornil především na to, že nový bombardér využívá nejnovější poznatky v oblasti technologií, které umožňují unikat pozornosti radarů. "Padesát let pokroku v těchto technologiích se promítlo do tohoto letadla," řekl Austin. "I ty nejvíce sofistikované systémy protivzdušné obrany budou mít problém B-21 na nebi odhalit," dodal. Také Kathy Wardenová ze společnosti Northrop Grumman označila za hlavní přednost nového stroje to, že bude těžko zpozorovatelný. "Uslyšíte ho, ale neuvidíte," řekla.

Podle agentury AP je nový bombardér součástí reakce Pentagonu na rostoucí obavy z budoucího konfliktu s Čínou. USA se proto snaží modernizovat takzvanou jadernou triádu, kterou tvoří prostředky pro dopravení jaderné zbraně na místo určení - strategické bombardéry, mezikontinentální balistické rakety a balistické rakety odpalované z ponorek.