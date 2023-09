Armáda shání desítky hackerů, pomohou i s ochranou nových zbraňových systémů

Brno - Česká armáda shání desítky hackerů, kteří pomohou i s ochranou nových zbraňových systémů. V následujících letech pak přijme asi 300 lidí k informačním a kybernetickým silám. ČTK to dnes na konferenci CyberCon v Brně řekl velitel informačních a kybernetických sil Armády České republiky Radek Haratek.

Rozvíjející se úsek informačních a kybernetických sil české armády má podle Harateka nyní asi 400 lidí, dělí se mezi informační prostředí a kybernetický prostor. Po roce 2030 jich má být dohromady 700. "Hledáme nyní desítky kyberbojovníků. To, co nás čeká, je především testování zranitelností vlastních systémů," uvedl Haratek.

Problematika se podle něj týká toho, že se česká armáda zbavuje ruské techniky a nakupuje moderní západní. "Obrovská výhoda ruské techniky byla, že nešla hacknout. Nebylo tam totiž nic, co by šlo hacknout. To se s nákupem západní techniky mění. V ní je spousta přístrojů, které spolu komunikují, i třeba země - vzduch. Stáváme se moderní armádou a ochrana těchto zbraňových systémů pro nás na další tři čtyři roky bude absolutní prioritou," uvedl Haratek.

Hackeři se podle něj budou snažit najít "díry" v těchto systémech a tímto způsobem pomoci s jejich ochranou. Jde o takzvaný etický hacking, kdy specialista testuje zabezpečení systémů, sítí či aplikací k odhalení zranitelností, které by jinak mohli využít jiní hackeři.

Téma je aktuální vzhledem k válce na Ukrajině, kterou před rokem a půl vojensky napadlo Rusko. Válčí se totiž právě i v kyberprostoru.

Konferenci CyberCon pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Hlavní její část, která začala ve středu, dnes končí.