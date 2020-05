Armáda potřebuje podle Zemana skutečnou a efektivní modernizaci

Lány - Armáda potřebuje skutečnou a efektivní modernizaci, je přesvědčen prezident Miloš Zeman. Stát by podle něj vojákům neměl kupovat do výzbroje "staré železo". Zároveň by mělo Česko usilovat, aby ve zbrojních nákupech byl co nejvíce zapojen český zbrojní průmysl formou tzv. offsetů. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK.

Prezident na otázku, zda bude mít krize kolem pandemie nového typu koronaviru dopad i na rozpočet armády, řekl, že v každém resortu je samozřejmě možné najít úspory. Připomněl, že ministerstvo obrany již letos ohlásilo škrty ve výši 2,9 miliardy korun, které převede zpět do státního rozpočtu. Podle Zemana nejsou úspory ve výši tří miliard "příliš mnoho". "Můj názor je, že armáda modernizaci, ale skutečnou, efektivní modernizaci, potřebuje. Neměli bychom kupovat staré železo," řekl.

Za důležité považuje, aby zahraniční firmy, které se účastní významných zbrojních zakázek, nabídly výrazné zapojení českého zbrojního průmyslu.

O výdajích na obranu se v poslední době často diskutuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát připustil, že kvůli dopadům krize kolem koronaviru by mohla být odložena zakázka na nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) asi za 50 miliard korun. Později ale řekl, že armáda modernizaci potřebuje a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) by měl nalézt způsob financování pořízení BVP. Za modernizaci armády se postavily také poslanecký a senátní výbor pro obranu.

Ještě před pandemií někteří politici zpochybňovali, že se podaří České republice do roku 2024 splnit závazek učiněný v NATO, aby na obranu dávala dvě procenta svého HDP. Zeman dnes "s jistou mírou cynismu" poukázal na to, že pokud kvůli současné krizi klesne HDP, bude snazší této dvouprocentní hranice dosáhnout.