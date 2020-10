Armáda pomáhá ve 25 sociálních či nemocničních zařízeních

Ilustrační foto - Armádní zdravotníci přijeli 21. října 2020 do domova pro seniory v Hranicích na Přerovsku. V zařízení se novým typem koronaviru nakazili klienti a několik zaměstnanců. Chybějící pracovní síly nahradí vojáci.

Praha - Armáda k dnešnímu dni pomáhá ve 25 sociálních či nemocničních zařízeních, která se potýkají s nedostatkem personálu kvůli epidemii nového koronaviru. Celkem do nich poslala 229 vojáků. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. V sobotu vojáci nastoupí do dalších tří zařízení.

Armáda na počátku minulého týdne uvedla, že na pomocné práce v souvislosti s řešením koronavirové krize nasadila přes 70 vojáků. Od té doby se jejich počet výrazně zvýšil, a to v souvislosti s narůstajícími počty lidí nakažených koronavirem či hospitalizovanými v souvislosti s onemocněním covid-19.

Ve čtvrtek vojáci nastoupili do ústavu sociálních služeb v Jirkově na Chomutovsku, dnes začali pomáhat v pěti nemocnicích, a to v městské nemocnici v Čáslavi, liberecké krajské nemocnici a v nemocnicích v Jablonci nad Nisou, v České Lípě a v Jilemnici.

V sobotu armáda vyšle dalších 26 vojáků do tří sociálních zařízení. Pomohou Seniorcentru Slavkov u Opavy, v domově pro seniory v Sloupnici na Svitavsku a v Domově Paprsek Olšany na Šumpersku, který se stará o zdravotně postižené.

Armáda se tak bude blížit mandátu, který jí určila pro podobné nasazení vláda. Podle Dvořákové může vyčlenit až 300 vojáků. Kromě pomoci v sociálních zařízeních se armáda podílí na programu tzv. chytré karantény a vyčlenila mobilní odběrové týmy. Její zdravotníci jsou zároveň nasazeni v nemocnicích a počítá se s jejich zapojením do polní nemocnice v pražských Letňanech, kterou armáda minulý týden postavila.