Armáda pomáhá ve 24 nemocnicích, v pondělí nastoupí do dalších 15

Praha - Armáda od dnešního dne slouží celkem ve 24 nemocničních a sociálních zařízeních, která se potýkají s nedostatkem personálu kvůli pandemii koronaviru. Nasadila více než 100 vojáků. V pondělí začne pomáhat v 15 dalších zařízeních. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Armáda začala opět vysílat své příslušníky do nemocnic od začátku tohoto týdne, první žádosti obdržela ze Zlínského a Olomouckého kraje. Vojáci nastoupili třeba do nemocnic v Prostějově, Vsetíně, Valašském Meziříčí nebo v Přerově. Do dnešního dne se počet zařízení, ve kterých slouží, zvýšil na 24 a počet nasazených vojáků na 102.

Vojáci dnes měli nastoupit i do Městské nemocnice Ostrava, termín byl ale podle Dvořákové posunut na pondělí. Na začátku příštího týdne armáda začne pomáhat včetně ostravské nemocnice v dalších 15 zařízeních. Armáda původně předpokládala, že v pondělí nastoupí do osmi dalších nemocnice. Dvořáková ale už ve čtvrtek upozornila, že armáda eviduje desítky žádostí o výpomoc a počet se tak může zvýšit. O nasazení vojáků rozhoduje Ústřední krizový štáb.

Vojáci začnou od pondělí pomáhat třeba ve Znojmě, Javorníku, Pardubicích, Bohumíně, Kutné Hoře, Třinci, Sušici nebo v Uherském Hradišti.

Zároveň armáda nasadila 15 vojáků na pomoc s obvoláváním lidí, kteří se setkali s nakaženými, a vyčlenila 14 mobilních odběrových týmů pro testování. Od pondělí bude počet těchto týmů zvýšen na 25, dodala Dvořáková. Vojáci se podílejí i na fungování tzv. Chytré karantény.