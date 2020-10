Armáda obnoví výcvik aktivní zálohy, i přes počítače

Praha - Armáda od začátku listopadu obnoví výcvik aktivní zálohy pozastavený kvůli epidemii koronaviru. Část záložníků se zúčastní klasického cvičení v terénu, pro část armáda připravila počítačové kurzy, tzv. e-learning. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli zástupci vedení armády. Cvičení se ještě letos bude týkat celkem asi 2000 záložníků.

Armáda letos cvičení aktivní zálohy kvůli koronaviru zrušila dvakrát, poprvé na jaře, podruhé v srpnu. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty to bylo především z obavy, aby účastníci cvičení případnou nákazu nešířili v civilním okolí. Vedení armády podle něj následně hledalo způsob, jak záložníkům umožnit každoroční cvičení absolvovat. Záložníkům tak i umožní, aby mohli čerpat odměnu, která jim za službu v aktivní záloze náleží.

Armáda se rozhodla obnovit cvičení, která byla naplánována na listopad a prosinec, uskuteční je za mimořádných hygienických opatřeních. Týkat se bude asi 1000 vojáků aktivní zálohy. Před jeho konáním by se měli záložníci vyhnout například účasti na větších akcích a důsledně dodržovat hygienická opatření. Čekat je také bude test na koronavirus. Podle ředitele sekce vojenského zdravotnictví Zoltána Bubeníka armáda zařídí hromadné odběry. Budou pak následně vyhodnoceny v laboratořích, které budou mít aktuálně volnou kapacitu.

Záložníci, kterým letos kvůli epidemii byla cvičení zrušena, dostanou povolávací rozkaz na výcvik formou e-learningu. Podle Opaty je to forma výuky, kterou armáda používá i u profesionálních vojáků. Náčelník generálního štábu v e-learningu vidí "ideální možnost, jak záložníky zdokonalit v teorii". Předpokládá, že armáda bude tuto možnost využívat i v budoucnosti.

Podle zástupce ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Miloslava Lafka půjde o pilotní projekt. První cvičení touto formou by se mělo konat počátkem listopadu. Záložník dostane klasický povolávací rozkaz a následně přihlašovací údaje na web, kde se přihlásí do výcvikového programu. Přesný obsah kurzu se připravuje, záložníci by se v něm ale měli například dozvědět informace o plánovaném rozvoji armády, seznámí se s koncepčními armádními dokumenty či budou studovat střeleckou taktiku. Zdravotnická služba podle Bubeníka připraví informace týkající se třeba pandemických plánů či zacházení s ochrannými prostředky, což by záložníky připravilo na případné ostré nasazení kvůli pandemii koronaviru.

To se podle Opaty v současné době neplánuje, vyloučit ho ale nelze. Řekl, že primárně chce armáda nasazovat síly a prostředky, které má ve svých plánech vyčleněny na pomoc integrovanému záchrannému systému.

Opata poznamenal, že vedení armády bude chtít od záložníků po konci cvičení zpětnou vazbu, zda bylo pro ně přínosné. E-learning by se měl týkat asi 1000 záložníků. Na začátku října sloužilo v 60 jednotkách aktivní zálohy 3308 vojáků a vojákyň.

Koronavirus ovlivnil i výcvik profesionálních vojáků. Armáda zrušila velká mezinárodní cvičení, výcvik jednotek ale zůstal zachován. Konat se musí buď na cvičištích dané posádky, nebo v jejich vojenských újezdech.