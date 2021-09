Armáda má devět nových cisteren, využije je na leteckých základnách

Stará Boleslav (u Prahy) - Armáda České republiky převzala během letošního roku devět nových cisteren na pohonné hmoty. Sedm menších cisteren CAP16M1 a dvě větší návěsové cisterny jsou určené pro letecké palivo, využije je tak na leteckých základnách v Praze-Kbelích, Náměšti nad Oslavou a Čáslavi, řekli dnes ČTK zástupci armády.

Podle majetkového manažera Agentury logistiky Zdeňka Šifaldy nahradí nové stroje vysloužilou techniku, která je stará 30 i více let. Armáda podle něj zároveň plánuje využít opci na nákup dalších cisteren, v letech 2022 až 2024 tak zakoupí dalších 15 menších cisteren a tři návěsové cisterny. Armádní služba pohonných hmot a maziv letos slaví 100 let od svého založení.

Menší cisterna má objem 16.000 litrů, je na osmikolovém podvozku Tatra. "Zlepší se průchodnost terénem," řekl Šifalda. Cisterna má průtok až 1200 litrů za minutu. Větší cisterna pojme 36.000 litrů leteckého petroleje. Větší cisterna dokáže plnit až 2400 litrů za minutu, je tak vhodná pro větší letadla, sloužit tedy bude na základně Kbely.

Cisterny nejsou jedinou technikou, kterou armádní logistika obměňuje. Do roku 2024 by vojáci mohli dostat až 1200 nových automobilů Toyota Hilux, pořizuje se také kontejnerová technika. Logistika se připravuje i na novou techniku, která má do armády přijít. "Plánujeme pořídit veškerou servisní techniku, aby byla schopna tuto novou techniku nějakým způsobem zabezpečit," řekl ČTK ředitel Sekce logistiky ministerstva obrany Štefan Muránský.

Agentura logistiky má na starosti zásobování pohonnými hmotami všech útvarů armády, ale i resortu ministerstva obrany, kam spadá například hradní stráž nebo vojenská policie. "Celkově veškeré pozemní i vzdušné síly," dodal Šifalda.