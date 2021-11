Armáda dá zhruba miliardu za terminály v projektu satelitní komunikace MILSATCOM

Praha - V rámci projektu MILSATCOM, což je vojenská síť satelitní komunikace, koupí armáda terminály za zhruba miliardu korun. Vládu o tom dnes informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Smlouva by měla být uzavřena ještě letos, systémy by měly být dodány v letech 2022 až 2026. Ministerstvo chce zakázku zadat formou dohody s vládou Spojených států. Metnar kabinet informoval i o dalších zakázkách. ČTK to sdělilo ministerstvo obrany.

Síť MILSATCOM podle ministerstva umožňuje přenos hlasu a dat pro společný operační obraz situace na bojišti, streamované video nebo sledování jednotek v operacích. Součástí zakázky jsou základnové satelitní stanice, pozemní terminály satelitní komunikace a dohledový systém Network Management System, ale též záruční a pozáruční servis a logistická podpora do roku 2027.

Zakázka by měla vyjít na 942,9 milionu korun bez DPH. Oproti původním předpokladům je to o necelých 100 milionů více, což ministerstvo zdůvodňuje navýšením počtu pořizovaných pozemních terminálů o třetinu, růstem inflace, cen materiálu a energií a práce.

Na 640 milionů korun bez DPH by měla vyjít v letech 2022 až 2029 nepřetržitá fyzická ostraha 11 vojenských objektů a zařízení v Česku. Dodavatelem služby bude stejně jako dosud státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Smlouva bude uzavřena tento měsíc.

Další zakázka se týká nákupu čtyř kompletů malého bezpilotního dronu UAS PUMA 3 AE. Sloužit mají k vzdušnému průzkumu při bojové podpoře a k ochraně jednotek armádních pozemních sil. Součástí každého kompletu jsou tři letouny. Zakázka by měla vyjít na 94,4 milionu korun bez DPH, armáda by měla drony nakoupit skrze mezinárodní organizaci NATO Support and Procurement Agency. Kontrakt by měl být uzavřen letos, dodány by drony měly být do poloviny října 2023.

Na asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech Boletice, Březina, Hradiště a Libavá by mělo jít v letech 2022 a 2023 zhruba 53,6 milionu korun. Dodavatelem služby bude stejně jako dosud podnik Vojenské lesy a statky ČR. Práce podle ministerstva zahrnují asanaci území poškozených přírodními vlivy a činností vojenské techniky, úpravy ochranných ploch na střelnicích, vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků nebo opravy a údržbu protipožárních nádrží.