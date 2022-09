Armáda by chtěla další obrněná vozidla Titus za asi 3,6 miliard korun

Praha - Armáda by chtěla pořídit další obrněná vozidla Titus za asi 3,6 miliardy korun. Na jednání výboru pro obranu to dnes řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Ivo Střecha. Nákup by se mohl uskutečnit v letech 2025 až 2027 a obrněnci by nahradily zastaralá velitelská nebo spojovací vozidla. Počet pořizovaných strojů zástupci resortu neupřesnili.

V červnu 2019 ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kolových obrněných vozidel Titus za víc než šest miliard se společností Eldis Pardubice. Armáda má dostat 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel MKPP (místo koordinace palebné podpory) včetně logistického zabezpečení a školení.

Titus je nové obrněné vozidlo 6×6. Vzniklo ve spolupráci francouzské firmy Nexter Systems, která vyvinula bojovou nástavbu, a české firmy Tatra Trucks, která dodává podvozek. Vozy už za sebou mají podnikové a kontrolní zkoušky a koncem října by měly skončit i vojskové zkoušky, které jsou poslední metou před zařazením do armádní výzbroje. Podle náměstka ministryně obrany pro vyzbrojování Lubora Koudelky by příští rok měla armáda dostat 57 strojů a v roce 2024 zbylých pět kusů.

Střecha poznamenal, že na roky 2025 až 2027 se plánuje druhá etapa nákupu, při které budou nahrazeny další zastaralá armádní vozidla. Hodnota zakázky se předpokládá na 3,6 miliardy korun, v současné době je ve fázi plánů.

Zástupci ministerstva a armády dnes poslance informovali také o zakázce na pořízení terénních automobilů Toyota Hilux. Rámcovou smlouvu na jejich nákup za až 1,07 miliardy korun ministerstvo podepsalo v roce 2020. Podle Koudelky bylo dosud dodáno 949 vozidel, do poloviny prosince by vojáci měli dostat dalších 120 kusů. Na příští rok se pak plánují dodávky 263 automobilů. Náměstek poznamenal, že poté bude záležet na armádě, jestli bude požadovat další vozidla.

Česká televize nedávno informovala, že zakázku doprovází potíže u některých dodaných vozidel. Podle Koudelky bylo do nynějška zjištěno 246 závad, z nich 170 bylo v rámci reklamačního řízení odstraněno. Zbylé automobily ještě na opravy čekají. Náměstek poznamenal, že asi v polovině případů jsou potíže spojené s filtrem pevných částic.

Dodal, že ministerstvo soutěží smlouvu na pozáruční servis vozidel. Podepsána by podle něj měla být do konce roku.