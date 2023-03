Arizonské Sun City je městem jen pro důchodce, děti tu žít nesmějí

Sun City (USA) - Miliony Američanů se po dosažení důchodového věku stěhují na jih; za slunečným počasím a klidem. Mezi jejich oblíbené destinace už více než 60 let patří i arizonské Sun City, jedna z prvních komunit ve Spojených státech vybudovaná výlučně pro důchodce. Průměrný věk zdejších zhruba 40.000 obyvatel je kolem 73 let, v každé domácnosti musí bydlet alespoň někdo starší 55 let, žádné děti zde žít nesmí.

"Počasí," shrnuje Bill Pearson jedním slovem, proč se do místa vzdáleného asi 40 minut jízdy od arizonské metropole Phoenixu rozhodl na důchod přestěhovat. Původně si s manželkou myslel, že skončí někde na Floridě, a nechtělo se mu žít jen s dalšími starými lidmi. Pak do Sun City ale přijel na návštěvu. "Hned jsem volal manželce, že tady jednou budeme žít. Smála se mi," líčí rodák z Minnesoty, který v jednom ze zdejších přízemních domků bydlí už 20 let. Za sousedy má 101letou paní a 98letého pána.

"Počasí je pravděpodobně hlavní důvod, proč jsme tu," říká i sedmaosmdesátiletý Neil McPherron, který neměl problém vyměnit tuhé zimy v Iowě, odkud pochází, za slunečnou Arizonu, kde i v zimě často bývá kolem 20 stupňů Celsia. "Mám to ráda, protože je to komunita vybudovaná podle plánu, kde je všechno. Nemusíme nikdy jet dále než deset mil (16 kilometrů), když něco potřebujeme," doplňuje další důvody Neilova čtyřiadevadesátiletá manželka Ellie.

To, že Sun City nevzniklo živelně, je dobře patrné už při prvním pohledu na mapu, na níž zaujme to, že značná část ze zdejších 27.500 domů stojí na kruhových ulicích. Uprostřed několika prstenců takových ulic jsou pak umístěné kostely a rekreační centra. Vše ostatní je také nedaleko, a to včetně dalších zhruba 20 kostelů, 16 nákupních center, osmi golfových hřišť, sedmi bazénů, dvou umělých jezer, dvou bowlingových center, nemocnice, knihovny nebo divadla pod otevřeným nebem.

I když by byla část z nich snadno dosažitelná pěšky, na zdejších ulicích se vždy upravenými předzahrádkami člověk spatří mnohem častěji palmy, kaktusy a americké vlajky než chodce. Místní se pohybují prakticky bez výjimek auty nebo golfovými vozítky.

"Navíc je tu čisto a lidé jsou milí," doplňuje další přednosti komunity Ellie. Je to dost možná i tím, že v Sun City nemohou bydlet děti, které by rušily klid důchodců a dělaly nepořádek. Pravidla stanoví, že žádnému členu domácnosti nesmí být méně než 19 let a alespoň jednomu musí být 55 a víc. Když se někdy přeci jen stane, že se přistěhuje někdo, kdo sem věkem nepatří, může ho sdružení vlastníků vyhostit.

“Ale pokud se zítra rozvedete a dáte se dohromady s jednou z těch mnoha sedmdesátnic, které si tady hledají manžela, tak tu můžete zůstat tak dlouho, dokud ona bude naživu,“ radí se smíchem Bill, jak vyzrát na pravidla.

Důležitou součástí života v Sun City jsou i dobrovolnické aktivity a možnost navštěvovat některý z více než 120 volnočasových kroužků. Využívají je dodnes i Neil a Ellie, kteří tady žijí už 22 let. Dříve rádi chodili na golf nebo plavat, teď, v pokročilejším věku, jezdí Neil dvakrát týdně zpívat do kostelního sboru a Ellie zase hraje s kamarádkami pravidelně hru mahjong.

Právě široká škála aktivit, od sportovních přes vzdělávací a umělecké až po kutilské, pomáhá do Sun City, které si přezdívá Fun City (město zábavy), lákat důchodce z celých Spojených států. Součástí komunity bylo už od ledna 1960, kdy zde "na zelené louce" vedle pěti ukázkových domů vyrostlo golfové hřiště, rekreační centrum a nákupní středisko.

Na novátorský nápad komunity vznikající výhradně pro aktivní důchodce se tehdy jen za první víkend přijely podívat desetitisíce Američanů. Ještě nepostavených domů se tu rovnou prodalo 237, a za první rok pak celkem na 2000, i když plány developera Dela Webba počítaly s tím, že se jich tolik neprodá ani za tři roky.

Podobné projekty od té doby vyrostly na mnoha místech USA a nabízejí důchodcům v zásadě vše, co potřebují. Ten největší je na Floridě a žije v něm téměř 140.000 obyvatel, kteří mají na ploše o rozloze Manhattanu k dispozici mimo jiné na 50 golfových hřišť.

A právě mořem omývaná Florida na jihovýchodě USA je státem, kde se loni usadilo nejvíce z 234.000 Američanů, kteří se na důchod přestěhovali. Ne pro všechny je ale takovým lákadlem jako výrazně sušší a z velké části pouštní krajina Arizony, která je na celoamerickém žebříčku důchodcovských destinací čtvrtá.

Patří mezi ně i Bill. "Na moře se stejně nemůžete dívat pořád. Je to jenom moře," míní.

