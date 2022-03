Arizona zdolala v NHL Ottawu 5:3, hattrickem se blýskl Crouse

New York - Hokejisté Arizony v jediném pondělním utkání NHL vyhráli na ledě Ottawy 5:3. Prvním hattrickem kariéry v soutěži se blýskl útočník Coyotes Lawson Crouse. Scott Wedgewood, který v brance hostujícího celku dostal přednost před Karlem Vejmelkou, kryl 40 střel.

Ottawa na vlastním ledě dominovala, přestřílela Arizonu 43:15, ale na výhru nedosáhla. Senators přes chvílemi až drtivý tlak vedli v celém zápase pouze pět minut. Josh Norris ve třetí minutě otevřel skóre, Arizona ale zásluhou Crouseho v osmé minutě srovnala a v čase 9:00 čtyřiadvacetiletý útočník v přesilové hře druhým gólem otočil stav utkání.

"Nemyslím si, že bych od svého příchodu na lavičku Senators zažil zápas, ve kterém bychom herně tak dominovali. Prakticky nepřetržitě jsme drželi puk a soupeře k ničemu nepustili. Ani si nevzpomenu, kdy se soupeř, kromě gólových situací, dostal přes červenou čáru," řekl trenér Ottawy D.J. Smith. "Zápas rozhodla naše bídná produktivita. Z takového tlaku a tolika střel jsme prostě měli vytěžit více branek," dodal.

Norris v 15. minutě po čtyřech sekundách využil přesilovou hru a tvrdou ranou do horního rohu Wedgewoodovy branky srovnal, to však bylo od Senators na dlouhou dobu vše.

V 37. minutě ujel v oslabení Crouse, překonal Filipa Gustavssona a zkompletoval svůj první hattrick v NHL. "Je to neuvěřitelný pocit. Již několikrát jsem říkal, že chci do každého zápasu dát úplně všechno a pomoci týmu, jak to jen jde. Vstřelit hattrick před svou rodinou a ještě dovést tým k výhře, to je opravdu paráda," pochvaloval si Crouse, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu.

Rodák z kanadského Londonu se stal teprve osmým hráčem v klubové historii, který v jednom zápase vstřelil gól v přesilovce, v oslabení i při hře pět na pět. "Vůbec jsem to nevěděl, řekl mi to až někdo v kabině," řekl.

Na třetí Crouseho trefu ještě Senators zásluhou Brownovy dorážky ze 48. minuty dokázali odpovědět, tvrdá rána pro psychiku domácích ovšem přišla pouhých šestnáct sekund po srovnání. Nick Schmaltz bekhendem prostřelil Gustavssona a poslal Coyotes opět do vedení. Šestadvacetiletý Američan bodoval pošesté v řadě a především díky sedmi bodům z předchozího zápasu s Ottawou zapsal ve své úspěšné sérii již 16 bodů (6+10).

Pátou výhru Arizony z posledních šesti zápasů pečetil v poslední minutě trefou do prázdné branky Barret Hayton.

NHL:

Ottawa - Arizona 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Branky: 3. a 15. Norris, 48. C. Brown – 8., 9. a 37. Crouse, 48. N. Schmaltz, 60. Hayton. Střely na branku: 43:15. Diváci: 9201. Hvězdy zápasu: 1. Crouse (Arizona), 2. Norris (Ottawa), 3. Wedgewood (Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 59 40 6 13 245:173 86 2. Tampa Bay 59 38 6 15 200:171 82 3. Toronto 59 37 5 17 219:181 79 4. Boston 59 36 5 18 180:160 77 5. Detroit 59 24 7 28 170:221 55 6. Buffalo 60 20 8 32 162:212 48 7. Ottawa 59 21 5 33 157:194 47 8. Montreal 59 16 8 35 147:224 40

Metropolitní divize:

1. Carolina 59 41 5 13 198:139 87 2. Pittsburgh 60 36 9 15 197:160 81 3. NY Rangers 59 37 5 17 180:154 79 4. Washington 60 32 10 18 197:169 74 5. Columbus 60 30 3 27 199:222 63 6. NY Islanders 56 24 8 24 152:157 56 7. New Jersey 59 22 5 32 179:208 49 8. Philadelphia 59 18 11 30 148:206 47

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 60 42 5 13 233:170 89 2. St. Louis 59 34 8 17 211:165 76 3. Minnesota 58 34 4 20 218:193 72 4. Nashville 59 34 4 21 190:166 72 5. Dallas 57 32 3 22 170:169 67 6. Winnipeg 60 27 10 23 182:187 64 7. Chicago 60 22 8 30 161:208 52 8. Arizona 59 19 4 36 153:213 42

Pacifická divize:

1. Calgary 59 36 7 16 204:143 79 2. Los Angeles 61 33 8 20 178:173 74 3. Edmonton 59 32 4 23 193:187 68 4. Vegas 61 32 4 25 192:183 68 5. Vancouver 60 29 7 24 173:174 65 6. Anaheim 62 27 10 25 180:197 64 7. San Jose 58 26 7 25 154:182 59 8. Seattle 61 18 6 37 159:220 42