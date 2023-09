Argo na podzim vydá slovenský thriller Hlubina a další plánované novinky

Praha - Mix kriminálního thrilleru, kosmického hororu a historického dramatu z období Československa 60. let, to je nový román slovenského spisovatele Josefa Kariky Hlubina, který vyjde na konci září v nakladatelství Argo. Autor se ve svých knihách často vrací do minulosti, stejně tak je tomu podle něj i v této knize. Zástupci nakladatelství dnes jeho knihu i další plánované novinky představili v Praze novinářům. Spisovatel a historik Dalibor Vácha představil svou knihu Vilda – Příběh tančícího elegána Vildy Jakše a ukrajinský spisovatel Alexej Sevruk ukázal román Evropanka.

Karika uvedl, že se ve svých knihách mimo jiné snaží analyzovat tendenci slovenské společnosti motat se v černém kruhu. "My na Slovensku máme takový zlozvyk vracet se do minulosti a právě teď v nejbližších týdnech se snažíme v tomto našem zvyku opravdu překonat sami sebe a myslím si, že se nám to i podaří. Proto i někteří z nás jsou čím dál častěji u vás, protože si hledáme únikové cesty,“ řekl. Slovensko je podle něj nevyčerpatelná studnice námětů pro žánry kriminálního románu, hororu a thrillerů.

Sevruk je ukrajinský básník a spisovatel, od svých 12 let v Čechách, v poslední době si ale podle svých slov čím dál častěji pokládá otázku, jestli se cítí jako Ukrajinec. "Už ani nevím, jestli jsem ukrajinský spisovatel, nebo český spisovatel ukrajinského původu,“ řekl. Román Evropanka podle něj nevznikl v reakci na válku na Ukrajině, dopsal ho před jejím vypuknutím v roce 2021. Román se podle Sevruka dotýká ukrajinských dějin, předlohou vypravěčky románu byla jeho babička.

"Bohužel moje babička zemřela v době, kdy se ještě nenosilo sbírání orální historie, jako dneska provozuje třeba Paměť národa, takže něco takového nemohla zažít. Ale doufám, že jsem jí díky tomu románu propůjčil hlas, aby se mohla podělit o své životní zkušenosti a o strategie přežití, protože o nic jiného na Ukrajině ve 20. století nešlo,“ řekl. Román Evropanka, obrazy z ukrajinských dějin viděných zdola vyjde za týden.

Román Vilda – Příběh tančícího elegána Vildy Jakše vypráví podle autora příběh prvního československého boxera, který bojoval o titul mistra světa. Sleduje příběh Jakše za druhé světové války.

Svou knihu představila i Dagmar Heřtová, soubor jejích takzvaných gastroglos Vidličkou po mapě vyjde za týden. Překladatel Viktor Janiš ukázal Čítanku Neila Gaimana a nové knihy Michela Fabera D aneb příběh dvou světů pro teenagery. Čítanka je podle Janiše reprezentativní výběr Gaimanovy tvorby za 36 let. V knize najdou čtenáři 47 povídek a pět ukázek z románů autora.

Očekávaná kniha Světlo v nás Michelle Obamové by měla být podle zástupců nakladatelství představená na Velkém knižním čtvrtku 21. září. Na podzim a v zimě vyjdou také knihy Apeirogon od Columa McCanna, Slzy ostrý jako břitva od Shawna Andre Cosbyho nebo například Hobit – Velká encyklopedie od Damiena Badora, Coralie Pototové, Vivien Stockerové a Dominiqua Vigota.