Argentinu šokoval útok na viceprezidentku země, se štěstím vyvázla nezraněná

Buenos Aires - Argentinská viceprezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová se ve čtvrtek večer v Buenos Aires stala terčem útoku, když se na ni v davu jejích příznivců pokusil vystřelit muž, zbraň ale selhala a výstřel nevyšel. Incident, jehož motiv není znám, odsoudila vláda i opozice a řada zahraničních politiků, generální tajemník OSN a také papež František, který je Argentinec. Vláda vyhlásila na dnešek volno, aby lidé mohli jít do ulic vyjádřit Fernándezové solidaritu, což udělali odpoledne tisíce lidí v Buenos Aires a v desítce dalších argentinských měst. Národní fotbalová asociace na dnešek zrušila všechny zápasy.

"Muž jí namířil střelnou zbraní na hlavu a stiskl spoušť," oznámil prezident Alberto Fernández, který má shodou okolností stejné příjmení jako viceprezidentka. "Zbraň byla nabita pěti kulkami, ale nevystřelila, přestože muž stiskl spoušť," dodal a útok označil za "nejvážnější incident od znovuzískání demokracie" v roce 1983, kdy v zemi skončila vojenská diktatura.

Na devětašedesátiletou Fernándezovou se pokusil útočník vystřelit před jejím domem ve čtvrti Recoleta v Buenos Aires krátce po deváté večer místního času, když ji před domem vítaly stovky jejích příznivců, kteří volali "Cristino, Cristino, máme tě rádi". Její fanoušci se tam shromažďují už dva týdny od té doby, co pro ni prokurátor navrhl doživotní zákaz výkonu veřejné funkce a 12letý trest za korupci. Té se podle něj dopustila při zadávání veřejných zakázek v době, kdy byla argentinskou prezidentkou (2007-2015). Fernándezová, která byla v letech 2003-2007 první dámou za prezidentství svého, nyní už zesnulého manžela, obvinění odmítá.

Mužem, který na ni vystřelil a který je nyní ve vazbě, je pětatřicetiletý Brazilec Fernando Sabag Montiel žijící od dětství v Argentině. Podle deníku El País už měl co do činění s policií, mimo jiné kvůli držení zbraně.

Útok odsoudili vládní představitelé i zástupci opozice. Kromě policie se kauzou bude zabývat i zvláštní komise parlamentu.

Papež František, rodák z Buenos Aires, vyjádřil viceprezidentce solidaritu a požádal, aby v jeho "milované Argentině" převládla harmonie ve společnosti a respekt k demokracii nad násilím a agresí. Solidaritu Fernándezové vyjádřili mimo jiné prezidenti Chile, Peru, Kolumbie, Ekvádoru, Kuby, Mexika, Kuby či Bolívie. "Stojíme po boku vlády a argentinského lidu v odmítnutí násilí a nenávisti," napsal na twitteru americký ministr zahraničí Antony Blinken. Podobně se vyjádřil i šéf diplomacie EU Josep Borrell či španělský premiér Pedro Sánchez. "Šokován" byl útokem i generální tajemník António Guterres, který rovněž odsoudil násilí a vyjádřil "solidaritu viceprezidentce, vládě i argentinskému lidu".

Některá brazilská média dnes napsala, že zatímco jiní státníci vyjadřovali už levicové viceprezidentce solidaritu, brazilský krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro mlčel. "Už jsem poslal vzkaz, je mi to líto," odpověděl Bolsonaro, když se ho dnes zeptali novináři na předvolebním mítinku. "Je mi to líto, už jsou lidé, kteří mi tento problém chtějí připsat na účet. A útočník... jsem rád, že neuměl zacházet se zbraní. Kdyby to uměl, byl by v tom pokusu úspěšný," řekl Bolsonaro, který se před předchozími prezidentskými volbami stal terčem útoku na mítinku; byl pobodán nožem a skončil v nemocnici.