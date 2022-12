Argentinští fotbalisté oslaví titul s fanoušky v Buenos Aires v úterý

Buenos Aires - Fotbaloví mistři světa dnes ráno vyrazili na zpáteční cestu do Argentiny. Do hlavního města Buenos Aires dorazí v noci místního času. Společná oslava s fanoušky je naplánována na úterý. Začít by měla v poledne (16:00 SEČ), uvedl deník Clarín s odkazem na informace z argentinské výpravy.

Argentinci uvidí trofej pro mistry světa po 36 letech, předchozí dva tituly získala jihoamerická země v letech 1978 a 1986. Hlavní oslavy by se měly konat tradičně u obelisku na Náměstí republiky v Buenos Aires, stejně jako před rokem po triumfu na Copě América.

Argentina dotáhla svou cestu k titulu v neděli, kdy ve finále udolala po výsledku 3:3 a 4:2 na penalty obhájce prvenství z Francie.

Poražení Francouzi dorazili domů dnes večer. S fanoušky se setkali na náměstí Svornosti, kde na ně čekalo podle odhadů 15 tisíc lidí, kteří je navzdory nedělnímu nezdaru nadšeně vítali.