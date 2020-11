Argentinci se loučili s Maradonou, pohřben bude už dnes

Buenos Aires - Argentinci se dnes rozloučili s legendárním fotbalistou Diegem Maradonou, jenž ve středu v 60 letech zemřel na infarkt. Uzavřená rakev s tělem mistra světa a národního hrdiny byla vystavena v prezidentském paláci v Buenos Aires, kam se mu od brzkého rána přišly poklonit desetitisíce lidí. Pohřeb se na přání rodiny uskuteční už dnes večer.

Veřejné rozloučení mělo původně skončit v 16:00 místního času (20:00 SEČ), argentinská vláda se ho ale rozhodla prodloužit poté, co s blížícím se uzavřením začaly vznikat potyčky mezi fanoušky v mnohasetmetrové frontě a policií. Vzdát hold fotbalistovi nakonec obdivovatelé mohli o tři hodiny déle, tedy do 23:00 SEČ.

Krátce před tímto termínem byl prezidentský palác pro fanoušky definitivně uzavřen, což se znovu neobešlo bez výtržností. Policie ke zvládnutí vyhrocené situace použila slzný plyn, podle médií došlo i na střelbu gumovými projektily.

Na hřbitov poté procesí zamířilo cestou kolem čekajících fanoušků, aby se mohli rozloučit i ti, na které se nedostala řada. Kolonu, kterou doprovázela policie, následovalo po místní dálnici i množství dalších troubících automobilů a motocyklů. Areál hřbitova pak policisté uzavřeli.

Rakev s Maradonovými ostatky byla do budovy zvané Casa Rosada převezena v sanitce s ochrankou ve středu v noci. V té době už na ni před palácem čekaly stovky lidí, a než se brány v 6:00 místního času otevřely pro veřejnost, rozšířil se dav na několik desítek tisíc.

Lidé následně začali po bezpečnostní kontrole proudit dovnitř, aby se poklonili slavnému fotbalistovi, ležícímu v uzavřené rakvi zahalené do argentinské vlajky. Proti první vlně náporu fanoušků policie podle agentury AP zasáhla slzným plynem. Někteří z lidí se s Maradonou loučili pláčem, jiní se slovy díků či fotbalovým skandováním. Mnozí z nich také hodili k rakvi přes bezpečnostní zábranu reprezentační dres s Maradonovým číslem 10.

Úřady očekávaly, že poslední poctu přijde dát jedné z nejslavnějších postav argentinské historie až milion lidí. Prezident Alberto Fernández bezprostředně po Maradonově úmrtí vyhlásil třídenní státní smutek a uvedl, že bývalý fotbalista bude mít státní pohřeb.

Rodina zesnulé legendy chtěla obřad provést už dnes večer. Maradonova rakev bude uložena na hřbitově Jardín de Paz (Zahrada pokoje) na předměstí Buenos Aires, kde jsou pohřbeni také jeho rodiče. Podle informací pohřební služby bylo uložení ostatků původně naplánováno na 18:00 místního času, počítalo se ale i s variantou, že bude obřad odložen třeba až na páteční ráno.

Už před středeční půlnocí dorazily do prezidentského paláce Maradonova bývalá manželka Claudia Villafaňeová a jejich dvě dcery Dalma a Gianinna. Později přišla i další bývalá manželka Verónica Ojedaová se synem Dieguitem Fernandem. Dostavila se i jeho dcera Jana, kterou Maradona uznal za vlastní teprve před několika lety.

Po nich se s geniálním hráčem, ale kontroverzní osobností plnou skandálů přišli rozloučit šéf Argentinské fotbalové asociace Claudio Tapia a současní i bývalí argentinští fotbalisté, mezi nimi Maradonovi spoluhráči z vítězného mistrovství světa v Mexiku 1986.

Maradonův právní zástupce si stěžuje na pomalou reakci záchranky

Právní zástupce Diega Maradony Matias Morla chce nechat prošetřit veškeré okolnosti středečního úmrtí argentinské fotbalové legendy. V prohlášení na twitteru kritizoval především pomalou reakci záchranné služby, sanitka podle něho přijela až za více než půl hodiny.

Podle předběžných výsledků pitvy, kterou provedli v nemocnici San Fernando, zemřel Maradona na selhání srdce. Koroner u něho konstatoval onemocnění městnavou kardiomyopatií, při níž se rozšíří srdeční oddíly a tím pádem sníží funkce komor. Podle lékařů vyvolal selhání akutní plicní edém.

Maradona zemřel necelý měsíc po 60. narozeninách, na začátku listopadu navíc podstoupil akutní operaci kvůli krevní sraženině v mozku. Po propuštění z nemocnice měl nastoupit na odvykací kůru kvůli závislosti na alkoholu.

"Je nevysvětlitelné, že ho 12 hodin nikdo z těch, kteří se o něho měli starat, nezkontroloval a nikdo mu nevěnoval pozornost," uvedl Morla na twitteru. "Sanitce trvalo více než půl hodiny, než přijela, což je trestné idiotství," dodal s tím, že nedovolí, aby se vše zametlo pod koberec, a bude požadovat plné prošetření.

Neapol truchlí kvůli Maradonově smrti, pojmenuje po něm stadion

Neapol truchlí kvůli úmrtí Diega Maradony, který v letech 1984 až 1991 působil v tamním klubu SSC. Od středečního večera zapálily stovky lidí svíčku před nástěnnou malbou, která zobrazuje slavného hráče ve čtvrti Quartieri Spagnoli. Ve městě lidé vyvěšují fotbalistovy podobizny. Neapolská radnice vyhlásila kvůli úmrtí Maradony den smutku a rozhodla se po něm pojmenovat stadion.

"Neapol se semkla kolem fotbalisty, jenž vstoupil do dějin našeho města a vynesl nás do fotbalového nebe i v době, kdy se to zdálo nemožné," uvedl starosta Luigi de Magistris, který v roce 2017 udělil Maradonovi čestné občanství.

Na počest fotbalisty, který s Neapolí vyhrál dvakrát ligový titul a jednou Pohár UEFA, přejmenuje vedení města stadion San Paolo. "Začali jsme to dnes ráno dávat dohromady. Udělali jsme první kroky k tomu, abychom zasvětili neapolský stadion Maradonovi," řekl De Magistris.

"Jakými slovy můžeme vyjádřit smutek, který prožíváme? Teď je čas pro slzy," napsal neapolský klub, který úspěchy z Maradonovy éry už nedokázal zopakovat. Jeho hráči dnes nastoupí k zápasu Evropské ligy proti Rijece se smuteční páskou na paži.

Italský tisk vzpomíná na Maradonovy fotbalové úspěchy ale i na mnohé jeho prohřešky z doby, kdy v Neapoli působil. Maradona se stýkal s neapolskou mafií, která mu sháněla drogy a ženy, a nechal se vyfotografovat v bazénu bratrů Giulianů, kteří patřili v 80. letech k nejmocnějšímu mafiánskému klanu ve městě. Dlouho vedl spor s italskými úřady kvůli neuhrazené dani z příjmu. V roce 2017 Maradona stále dlužil italské daňové správě na neuhrazené dani, pokutách a úrocích z prodlevy zhruba 40 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun).