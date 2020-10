Argentinci Podoroská a Schwartzman jsou v Paříži v semifinále

Argentinská tenistka Nadia Podoroská se raduje z postupu do semifinále French Open.

Paříž - Argentinská tenistka Nadia Podoroská, které patří až 131. místo ve světovém žebříčku, porazila v úvodním čtvrtfinále Roland Garros senzačně 6:2, 6:4 třetí nasazenou Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Třiadvacetiletá rodačka z Rosaria se stala první hráčkou v takzvané open éře od roku 1968, jež na pařížském grandslamu postoupila z kvalifikace až do semifinále. Argentinec Diego Schwartzman udolal Dominica Thiema v pěti setech a je poprvé v semifinále grandslamu. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou postoupily do semifinále čtyřhry.

Podoroská, která v nedělním osmifinále vyřadila Barboru Krejčíkovou, vyhrála v Paříži v součtu s kvalifikací už osmý zápas za sebou. Na French Open přitom hrála předtím jen jednou a vypadla v 1. kole kvalifikace, v hlavní soutěži grandslamu absolvovala až dosud jen jeden zápas na US Open v roce 2016.

"Je pro mě těžké mluvit takto hned po zápase, ale děkuju všem za podporu. Jsem moc šťastná. Během karantény jsme odvedli s trenéry velmi dobrou práci, proto jsem dnes tady," uvedla v rozhovoru na dvorci tenistka ukrajinského původu, jež v zápase proti favorizované Svitolinové předvedla účinný mix tvrdých úderů s kraťasy.

V semifinále se Podoroská utká s vítězkou dnešního duelu mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Italkou Martinou Trevisanovou, jež také v Paříži absolvovala kvalifikaci. Pokud Podoroskou Trevisanová napodobí, bude jisté, že poprvé v open éře bude hrát kvalifikantka finále grandslamu.

Pátá hráčka světového žebříčku Svitolinová se vítězstvím v generálce na Roland Garros ve Štrasburku pasovala do role jedné z favoritek na zisk pařížského titulu, místo toho ale potřetí v kariéře vypadla na French Open ve čtvrtfinále. V zápase proti argentinské outsiderce vyhrála pouze jediný game při svém servisu z devíti a po 80 minutách při třetím mečbolu nestačila na umístěný křížný forhend soupeřky.

V posledním osmifinále ženské dvouhry, jež se v pondělí nestihlo odehrát kvůli dešti, zdolala Američanka Danielle Collinsová ve vyrovnaném souboji 6:4, 4:6, 6:4 Tunisanku Ons Džabúrovou. Šestadvacetiletá Collinsová se ve svém prvním čtvrtfinále Roland Garros v kariéře ve středu utká s krajankou Sofií Keninovou. Vítězka tohoto duelu se utká o finále s lepší ze zápasu Petra Kvitová - Laura Siegemundová.

Schwartzman porazil rakouského favorita Thiema po více než pěti hodinách 7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 6:2. Světová trojka a dvojnásobný finalista z Paříže Thiem před třemi týdny v New Yorku dobyl US Open a získal premiérový grandslamový titul. Se Schwartzmanem, jemuž patří v žebříčku ATP čtrnácté místo, bojoval pět hodin a osm minut. Ve čtvrtém setu, který potřetí musel rozhodnout tie-break, byl Thiem dva míčky od vítězství. K mečbolu se však nedostal a v rozhodujícím dějství už Argentinec dominoval.

Schwartzman v semifinále narazí buď na dvanáctinásobného šampiona French Open Rafaela Nadala, nebo Jannika Sinnera z Itálie.

Krejčíková a Siniaková jsou v semifinále čtyřhry

Češky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou na Roland Garros po dvou letech v semifinále čtyřhry. Předloňské vítězky deblu v Paříži si ve čtvrtfinále poradily s americkou dvojicí Sofia Keninová, Bethanie Matteková-Sandsová po skoro dvou hodinách 1:6, 6:4 a 6:2.

O finále antukového grandslamu se čtvrté nasazené Krejčíková a Siniaková utkají s obhájkyněmi titulu a letošními dvojkami pavouku Maďarkou Tímeou Babosovou a domácí Kristinou Mladenovicovou.

Krejčíkové a Siniakové nevyšel s Američankami první set, v kterém od stavu 1:1 ztratily pět her v řadě. Ve druhé sadě se postupně zlepšovaly. Kritický moment zvládly za stavu 4:4, kdy při podání Krejčíkové prohrávaly 0:40 a soupeřky měly pak ještě výhodu. "Už jsem byla hodně unavená, tak jsem si řekla, že zkusím dát pár dobrých servisů, zavřít oči a napálit to," popsala Krejčíková.

Po zisku gamu radostí zvedla ruce nad hlavu. "To jsem asi během setu nikdy neudělala, ale měla jsem radost. Kdybychom to ztratily, už by s námi byl asi konec," řekla Krejčková. Svým gestem předznamenala obrat v utkání.

Po pauze vzaly Češky čistou hrou servis Keninové, získaly druhou sadu 6:4 a ve třetí už byly jasně lepší. Siniaková se na sebe sice často zlobila, ale dařilo se jí na síti a Krejčíková hrála chytře a s citem. "Zničehonic jsme vyhrály druhý set a pak se nám hrálo líp. Je to super vybojované," uvedla Siniaková.

V letošním turnaji se českému páru podařilo podruhé otočit vývoj po prohrané první sadě. "Pořád se hecujeme, bojujeme a hledáme skulinku, jak vyhrát. Proto se štěstíčko nakonec přiklonilo víc k nám a vyhráváme," řekla Krejčíková a po zápřahu ve dvouhře a čtyřhře se těšila na den volna. "Potřebuju vypnout."

Až poté budou se Siniakovou dumat, jak přehrát Mladenovicovou a Babosovou. Předloni s nimi dvakrát prohrály, podruhé ve finále Turnaje mistryň. "Půjdeme do toho s tím, že na to máme," řekla Siniaková. "Vymyslíme co nejlepší taktiku, abychom je už konečně porazily," doplnila Krejčíková.

V semifinále grandslamu jsou po dvou letech. Naposledy došly mezi čtyři nejlepší páry cestou za triumfem ve Wimbledonu v roce 2018.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Schwartzman (12-Arg.) - Thiem (3-Rak.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Collinsová (USA) - Džabúrová (30-Tun.) 6:4, 4:6, 6:4.

Dvouhra - čtvrtfinále:

Podoroská (Arg.) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (4-ČR) - Keninová, Matteková-Sandsová (9-USA) 1:6, 6:4, 6:2.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Krumich, Svrčina (ČR) - Darderi, Heide (4-It./Braz.) 6:4, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Viďmanová (ČR) - Droguetová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová, Čisovská (7-ČR/SR) - Buiová, Paolettiová (Kan./It.) 6:2, 6:2, Nosková, Laskevičová (ČR/Běl.) - Ščerbininová, Wurthová (Rus./Chorv.) 2:6, 6:0, 10:7, Droguetová, Janicijevicová (Fr.) - B. Fruhvirtová, Roignotová (ČR/Fr.) 6:0, 6:4, Costoulasová, Scilipotiová (Belg./Švýc.) - Viďmanová, Palicová (ČR) 6:1, 7:5.