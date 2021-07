Argentina zdolala Kolumbii na penalty a vyzve ve finále Copy América Brazilce

Brasília - Fotbalisté Argentiny zdolali Kolumbii 3:2 na penalty a po pěti letech si zahrají finále mistrovství Jižní Ameriky. Po 90 minutách skončilo utkání 1:1, když na trefu Argentince Lautara Martíneze ze sedmé minuty odpověděl ve druhé půli Luis Díaz. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho si v neděli zahrají o titul s obhájci z Brazílie.

Argentinci, kteří čekají na triumf na Copě América od roku 1993, dosud na turnaji neprohráli ani jediný zápas. Po jasném čtvrtfinálovém vítězství nad Ekvádorem (3:0) se ale tentokrát radovali až po rozstřelu. Jeho hrdinou byl brankář Emiliano Martínez, jenž vychytal tři protivníky. Překonali jej pouze Juan Cuadrado a Miguel Borja. Za Argentinu se naopak prosadili kapitán Lionel Messi, Leandro Paredes a Martínez. Neproměnil jen Rodrigo De Paul.

"Dotáhli nás k penaltám a to je vždy otázka štěstí. Dnes to tedy vyšlo na mě," řekl brankář Martínez. Během penaltového rozstřelu se snažil protihráče rozhodit. "Je mi líto, ale vychytám tě brácho," zakřičel na Davinsona Sáncheze, předtím než vystihl směr jeho střely. "Ty se směješ, protože jsi nervózní. Znám tě," dobíral si zase Yerryho Minu, až ho musel rozhodčí upozornit, ať toho nechá. Až když na závěr vychytal i Edwina Cardonu, obešlo se to bez jediného slova.

"Dibu je fenomén. Věděli jsme, že je vychytá. Víme, jaký je, a věřili jsme mu. Zaslouží si to," prohlásil Messi.

Argentinci mohou dál usilovat o 15. titul v historii a pokusí se protrhnout sérii čtyř finálových porážek (2004, 2007, 2015, 2016). Naopak Kolumbie nenavázala na předchozí povedený penaltový rozstřel ze čtvrtfinále s Uruguayí a zahraje si o třetí místo s Peru.

Argentina - Kolumbie 1:1 (1:0), na penalty 3:2

Branky: 7. L. Martínez - 61. Díaz. Penaltu proměnili: Messi, Paredes, L. Martínez - Cuadrado, Borja. Penaltu neproměnili: De Paul - Sánchez, Mina, Cardona.