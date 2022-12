Argentina porazila Nizozemce na penalty a je v semifinále MS

Lusail (Katar) - Fotbalisté Argentiny zdolali po dramatickém průběhu čtvrtfinále mistrovství světa Nizozemsko na penalty 4:3 a po osmi letech si zahrají o medaile. Po 90 minutách i prodloužení skončilo utkání 2:2, přestože Jihoameričané vedli o dvě branky. V úterním semifinále Argentinci narazí na Chorvaty. Obhájci stříbra dnes v Kataru vyřadili na pokutové kopy favorizovanou Brazílii.

Argentinu poslal do vedení v 35. minutě premiérovou reprezentační trefou Nahuel Molina. V 73. minutě zvýšil z pokutového kopu Lionel Messi. O 10 minut později snížil střídající Wout Weghorst, který pak v 11. nastavené minutě vyrovnal.

V rozstřelu argentinský brankář Emiliano Martínez chytil úvodní dva pokusy Nizozemců. Vítěznou penaltu dal jeho jmenovec Lautaro.

"Oranje" prohráli po 19 zápasech poprvé od loňského června, kdy je v osmifinále mistrovství Evropy zdolali čeští fotbalisté. Proti Argentině neuspěli ani v semifinálovém penaltovém rozstřelu na světovém šampionátu 2014.

Utkání dlouho nenabídlo zajímavější akci. V 35. minutě se Argentina prosadila z první vážné šance. Messi našel nabíhajícího Molinu a obránce či záložník Atlética Madrid včas a úspěšně zakončil před dotírajícím stoperem Van Dijkem.

I po změně stran se čekalo na další příležitosti. V 63. minutě Messi z přímého kopu vystřelil nad. O osm minut později Dumfries fauloval na hranici vápna Acuňu a rozhodčí Lahoz nařídil pokutový kop. K němu se už potřetí na turnaji postavil Messi a podruhé nezaváhal. Desátým gólem za Argentinu na světovém šampionátu vyrovnal dosavadního národního rekordmana Batistutu. Zároveň mu jediná trefa schází na nejlepšího střelce v Kataru Francouze Mbappého, jeho klubového spoluhráče z Paris St. Germain.

Nizozemci přidali na tempu a po akci dvou střídajících hráčů se přiblížili na dostřel. Berghuis odcentroval a Weghorst se hlavičkou nemýlil. Střídající Luuk de Jong vzápětí vypálil do boční sítě. Následně se strhla na hřišti rozmíška mezi hráči, když Argentinec Paredes fauloval Akého a míč odkopl na nizozemskou střídačku.

Sudí Lahoz nastavil 10 minut a "Oranje" se dočkali vyrovnávací trefy po jeho vypršení. Střídající Koopmeiners překvapivě z přímého kopu z výhodné vzdálenosti nevystřelil, ale zvolil přihrávku na Weghorsta. Toho neubránil Fernández a útočník istanbulského Besiktase překonal Emiliana Martíneze podruhé.

Ve druhém prodloužení Argentina vyvinula tlak. Nejprve ve vápně vystřelil střídající Lautaro Martínez, jenže stoper Van Dijk jeho střelu zastavil na roh. Fernándezova tečovaná střela skončila nad. Nizozemský gólman Noppert v závěru prodloužení vychytal i střelu Lautara Martíneze z dálky i Di Maríovu zakroucenou střelu z rohu. Fernández pak z dálky napálil tyč.

Nizozemci neproměnili úvodní dvě penalty. Proti Van Dijkovi a Berghuisovi skvěle zasáhl gólman Martínez. Naopak Jihoameričané se z prvních tří pokusů nemýlili, včetně Messiho. Fernándezova neproměněná penalta ještě dala "Oranje" malou naději, ale Lautaro Martínez nezaváhal a poslal svou zemi mezi nejlepší čtyři celky.

Hlasy po utkání:

Louis van Gaal (trenér Nizozemska): "Penalty jsme trénovali celý rok a pak je takhle zpackáme. Je to škoda. Jako trenér chci mít všechno pod kontrolou. Proto jsem hráče požádal, aby v klubech kopali penalty, což splnili. Když neproměníte dvě, nevyhrajete."

Virgil van Dijk (obránce Nizozemska): "Penaltám jsme se hodně věnovali. Až dodneška všechno vycházelo. Bolí to hodně. Obzvlášť proto, že se zápas začal vyvíjet v náš prospěch. Vystřelil jsem tvrdě, možná mohla jít střela víc do rohu. Takové věci se ve fotbale bohužel stávají. Měli jsme pocit, že to zvládneme, ale bohužel se tak nestalo. Jsem smutný a zklamaný."

Lionel Messi (útočník a autor druhého gólu Argentiny): "Argentina je mezi čtyřmi nejlepšími týmy na světě, protože jsme ukázali, jak hrát každý zápas se stejnou touhou a nasazením. Máme velkou radost. Nemuselo to dojít do prodloužení, nebo do penalt, museli jsme si to vytrpět. Postoupili jsme ale, což je famózní."

Nizozemsko - Argentina 2:2 (2:2, 0:1) po prodloužení, na pen. 3:4

Branky: 83. a 90.+11. Weghorst - 35. Molina, 73. Messi z pen. Penalty proměnili: Koopmeiners, Weghorst, L. de Jong - Messi, Paredes, Montiel, Lautaro Martínez. Neproměnili: Van Dijk, Berghuis - Fernández. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Pérez del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Timber, Weghorst, Depay, Berghuis, Bergwijn, Dumfries, Lang - Samuel (asistent trenéra), Acuňa, Romero, Lisandro Martínez, Paredes, Scaloni (trenér), Messi, Otamendi, Montiel, Pezzella. Diváci: 88.235.

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon (46. Koopmeiners), F. de Jong, Blind (64. L. de Jong) - Gakpo (113. Lang) - Bergwijn (46. Berghuis), Depay (78. Weghorst). Trenér: Van Gaal.

Argentina: E. Martínez - Romero (78. Pezzella), Otamendi, Lisandro Martínez (112. Di María) - Molina (106. Montiel), De Paul (66. Paredes), Fernández, Mac Allister, Acuňa (78. Tagliafico) - Álvarez (82. Lautaro Martínez), Messi. Trenér: Scaloni.