Arenberger: Přeočkování proti covidu bude zřejmě třeba za rok či rok a půl

Praha - Přeočkování další dávkou vakcíny proti covidu-19 bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) nutné asi pravidelně jako u očkování proti chřipce. Zřejmě to bude po roce či roce a půl od druhé dávky, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Na nutnost přeočkování upozorňují odborníci. Evropská unie uzavřela smlouvy na dalších 1,8 miliardy vakcín s firmou Pfizer/BioNTech.

"O přeočkování se stále ještě diskutuje. Zatím nejsou zřejmě všechna data k dispozici. Je to spíš celoevropská záležitost a my se k ní určitě připojíme," řekl Arenberger.

Podle něj s přeočkováním je třeba počítat a režim bude podobný jako s každoročním očkováním proti chřipce. "A to nejen kvůli tomu, že ubývá aktivita protilátek nebo buněčné imunity u očkovaného s postupem času, ale také případně s výskytem nových mutací," uvedl.

Velká Británie podle Arenbergera plánuje začít přeočkovávat už na podzim. "Naši experti říkají, že by očkování mělo proběhnout do roku až roku a půl od předchozího očkování, ale stále je to ještě otevřeno," doplnil.

Už na začátku února mluvil o nutnosti přeočkování v rozhovoru s ČTK bývalý ministr zdravotnictví a bývalý předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. "Vakcína se opravdu může dostat do podoby, v které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé," uvedl tehdy Prymula.

Přeočkování po šesti měsících bude podle něj nutné u vakcín, které obsahují usmrcený virus. Ty se v Česku ale nepoužívají, vyrábějí je firmy Sinovac nebo Sinopharm. Naopak u genových vakcín, kam patří očkovací látky firem Pfizer/BioNTech a Moderna, nebude podle Prymuly nutné přeočkování dříve než za dva roky.

Právě v dlouhodobém horizontu má očkování řešit podle ministra Arenbergera nová pracovní skupina, kterou vede náměstek Martin Havrda. Poprvé se sejde ve středu. Podle serveru Lidovky.cz má dvacet členů a zasedají v ní například další tři Arenbergerovi náměstci, hlavní hygienička Pavla Svrčinová, náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková nebo politický náměstek Vlastimil Vajdák.

Dále je členem předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka nebo šéf Asociace krajů, hejtman Martin Kuba (ODS). Své zástupce budou mít i zdravotní pojišťovny nebo armáda, která pomáhá s projektem Chytré karantény.