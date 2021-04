Arenberger: Pokud by zákon neumožnil oddělování lidí, má se jednat o novele

Praha - Pokud by pandemický zákon neumožňoval oddělování lidí, měla by začít debata o jeho novele. V pořadu České televize otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Reagoval tak na to, že nařízení ministerstva skončila u soudu.

Pandemická norma umožňuje omezit v mimořádném opatření provoz obchodů a služeb či stanovit jeho pravidla. Není ale podle Nejvyššího správního soudu přípustné jejich činnost zakázat tím, že ministerstvo stanoví takové podmínky, za nichž podniky nemohou fungovat. Například zakáže zákazníkům být v provozovně. Resort připravil nařízení nové, které začne platit od pondělí. Schválila ho vláda. Podle některých právníků ale nová verze připomínky soudu nezohledňuje. Advokát Zdeněk Koudelka se na soud proto obrátil znovu.

"Pokud by pandemický zákon neumožňoval oddělení rizikových osob mezi sebou, tak se pojďme bavit o tom, jestli by se neměl novelizovat," uvedl Arenberger. Podle něj byl zákon "šit na jeden konkrétní účel" a nebyla zkušenost s nastavením protiepidemických pravidel bez nouzového stavu. "Při ukončování nouzového stavu se nic nezlomilo, potřebovali jsme pokračovat v opatřeních. Podle právníků ministerstva zdravotnictví se pokračovalo správně," řekl ministr.

Uvedl, že ministerští právníci v novém opatření postupovali podle rozhodnutí soudu. Dodal, že jeho úřad ale také jedná tak, aby se nákaza znovu nerozšířila. "Je to na výkladu soudu," podotkl šéf resortu zdravotnictví. Podle něj se připravuje další mimořádné opatření, které má upravit oznámené otevření všech obchodů od 3. května či o několik dní později. Arenberger zmínil prodlevu "jeden dva dny".