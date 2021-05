Arenberger oznámil mnohonásobně větší majetek, než udával dřív

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil o víkendu. Upozornily na to dnes servery iDNES, Seznam Zprávy a DeníkN. Nepřiznané milionové příjmy ministr ještě v minulém týdnu odmítal.

Nové oznámení o majetku a příjmech udává stav ke konci loňského roku, čítá 16 stran. Arenberger ho zveřejnil ještě za dobu, kdy vedl pražskou vinohradskou nemocnici, ministrem je od 7. dubna. Dokument vyjmenovává 65 nemovitostí a přiznává také vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun. Z toho 28 milionů korun ministr ohlásil jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu z pronájmu a 400.000 korun za členství v Radě Českého rozhlasu.

Většina majetku a příjmů v předchozím přiznání ke konci roku 2019 chybí. Na třech stranách tehdy jako šéf vinohradské nemocnice nahlásil vlastnictví pěti nemovitostí a podle serveru Seznam Zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem. Arenbergerova soukromá kožní ordinace, která se zaměřuje na klinické testy nových léčiv, přitom funguje víc než 20 let.

Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že Arenberger nevykázal milionové příjmy za testování léků v klinických studiích. Arenberger to odmítl a uvedl, že vedlejší příjem neuváděl kvůli vysokým nákladům, které údajně srazily jeho zisk. Server iDNES tehdy napsal, že vysvětlení po ministrovi žádá premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr k novému majetkovému přiznání uvedl, že jde o částku, kterou vydělal za správu obchodního majetku, klinický výzkum, přednášky a konzultace v ČR i zahraničí. "Nejsou od ní odečteny náklady," řekl deníku Mladá fronta Dnes (MfD). Podle organizace Transparency International ministrovi za nekompletní majetkové přiznání z předchozího roku hrozí pokuta v řádu desetitisíců korun, píše Deník N.