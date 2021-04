Arenberger: Otevření zahrádek restaurací se zvažovalo už ve druhém balíčku

Praha - Otevření zahrádek restaurací bylo podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) velmi diskutovaným tématem. Zvažovalo se už ve druhém rozvolňovacím balíčku, který bude minimálně částečně spuštěn v pondělí 3. května. Vzhledem k uvolnění v dalších odvětvích by umožnění provozu venkovních prostor stravovacích zařízení bylo riskantní. Arenberger to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Protiepidemická opatření bude vláda uvolňovat na základě šesti balíčků. Určující bude počet nakažených koronavirem za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Od pondělí bez ohledu na počet infikovaných budou smět obnovit provoz služby spojené s péčí o tělo a péčí o zvířata. Lidé, kteří prodělali nemoc covid-19 budou moci jako samoplátci odjet do lázní. Zároveň ve třech krajích se bude moci část dětí druhého stupně základních škol vrátit do lavic. V prezenční výuce se budou po týdnu střídat. Pokud počet nakažených celostátně klesne na 100 na 100.000 lidí, vláda povolí otevření všech obchodů. Rozhodne o tom ve čtvrtek.

"Pak ale přece jenom zase a naprosto oprávněně jsme řekli, když se otevírají školy, když se otevírají obchody, když se otevírají služby, tak že nechceme riskovat další rizikový faktor, i když může být malý," uvedl Arenberger.

Zahrádky restaurací jsou obsažené ve čtvrtém balíčku, se kterým se počítá, až počet nakažených za týden klesne pod 75 na 100.000 obyvatel.

Venkovní prostory gastronomických podniků by se přitom podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) mohly otevřít při dodržování bezpečného provozu ihned. Vnitřní části by podle AHR mohly následovat, když by do nich mohli jen lidé s negativním testem, očkováním nebo potvrzením o nedávno prodělané nemoci covid-19.

Stravovací provozy musely kvůli druhé vlně pandemie přerušit běžné fungování od 14. října, omezení trvalo do 2. prosince. Následně platila výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Restaurace jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz. Ztráta ve stravovacích službách podle AHR za každý den uzavření činí 411 milionů korun.