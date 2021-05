Arenberger: Motivací k očkování mladších bude cestování nebo akce

Praha - Motivací nechat se očkovat proti covidu-19 bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) cestování a přístup do různých prostor, například na kulturní nebo sportovní akce. Menšího zájmu v mladších věkových skupinách se neobává. Navíc brzy očekává, že bude možné očkovat i děti ve věku 12 až 16 let. Všichni lidé nad 16 let by se podle něj mohli registrovat už od začátku června. Ministr to řekl na tiskové konferenci. Mluvil také o úvahách státu o tom, že antigenní testy na covid-19 by v létě už nebyly zdarma každé tři dny jako nyní, ale méně často.

"Věkové skupiny po týdnu teď spouštíme už ani ne kvůli nedostatku vakcín, ale kvůli přehlcení systému," řekl ministr. Podle něj je vždy v noci z úterý na středu, kdy se další lidé mohou hlásit, registrační systém na webu na takové hranici. Na začátku registrací osmdesátníků v polovině ledna byly s registracemi kvůli velkému zájmu a nově spuštěnému systému problémy.

Další věková skupina ve věku 45 až 49 let dostane možnost se registrovat k očkování ve středu 12. května. V poslední vlně lidí ve věku 50 až 55 let se přihlásilo dosud podle Arenbergera asi 155.000 zájemců o očkování. Podle dat o vakcinaci jich asi 108.000 z celkem 686.000 v tomto věku už vakcínu dostalo jako jiné přednostní skupiny, například zdravotníci, učitelé nebo chroničtí pacienti.

Od pondělí se registrovalo k očkování také asi 10.000 mladších vysokoškolských pedagogů, které ministerstvo zařadilo mezi prioritní skupiny. Podle serveru iDnes.cz se objevily pokusy o přeprodávání kódu pro akademiky lidem, kteří na očkování zatím neměli nárok. Údajně šlo o kód z České zemědělské univerzity. Podle Arenbergera jiné zneužití takového hromadného kódu pro zaměstnance ministerstvo nezaznamenalo.

Škola podle něj už dostala kód nový a starý už nefunguje. "Není dobré reagovat na různé inzeráty na prodej kódů," dodal ministr. Doplnil, že těsně před očkováním je nárok osoby na prioritní očkování ověřen například potvrzením od zaměstnavatele.

Ve čtvrtek vakcínu proti koronaviru dostalo 81.753 lidí, což je zatím nejvyšší počet za den od začátku očkování na konci loňského roku. V porovnání s minulým čtvrtkem zdravotníci naočkovali zhruba o 3800 více lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo podle Arenbergera asi 12 procent obyvatel nad 16 let a asi milion lidí má dokončené očkování. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi mělo Česko na konci dubna pátý nejvyšší počet obyvatel s dokončeným očkování, ale pod průměrem je v absolutním počtu podaných dávek na 100 obyvatel. V květnu ale očkování v ČR zrychluje.

Premiér Andrej Babiš (za ANO) dnes na twitteru napsal, že přes 412.000 obyvatel nad 65 let se k očkování zatím vůbec nezaregistrovalo. Z celkového počtu 2,16 milionu lidí v tomto věku je to asi pětina.

Arenberger: Antigenní testy asi nebudou tak často zdarma jako nyní

Stát uvažuje o tom, že by v létě antigenní testy na covid-19 už nebyly zdarma každé tři dny jako nyní, ale méně často. Novinářům to řekl ministr Arenberger. Podle něj už by to při nízkém výskytu covidu-19 v populaci nemělo logiku. Epidemie v Česku ustupuje, počet nových případů covidu-19 za týden v Česku k dnešku klesl na 111 na 100.000 obyvatel.

Nyní mohou lidé každé tři dny podstoupit antigenní test, který jim je hrazen ze zdravotního pojištění. Povinně se testují pracovníci ve firmách či část dětí ve školách. Arenberger dnes v souvislosti s očkováním proti covidu řekl, že otevírá lidem například možnost cestovat, aniž by museli podstupovat testování. "... které je zatím zdarma, ale asi časem potom během prázdnin budeme zvažovat o jiných režimech," řekl.

Na dotaz novinářů, zda půjde ČR cestou Německa, které ruší pro očkované a uzdravené lidi karanténu, zákaz vycházení i testování, ministr doplnil, že se o tom jedná. Podle něj vždy nějaký způsob testování zdarma bude, otázkou je spíše jak často. "Asi nebudou antigenní testy zdarma každé tři dny, jak je to teď. Ani by to při nízké náloži v populaci nemělo logiku," poznamenal.

Ministr také uvedl data o testování ve školách. Od 26. dubna do 3. května byly podle něj u žáků ve školách udělány přes tři miliony testů, pozitivní výsledek byl u 1316 z nich. V případě zaměstnanců škol bylo přes 900.000 testů a pozitivních bylo 476. Podle Arenbergera to znamená asi 50 nových případů na 100.000 odběrů, což podle něj odpovídá realitě.