Arenberger má dát Babišovi informace o majetkových poměrech

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dostal v pátek od premiéra Andreje Babiše (ANO) seznam materiálů, které mu má předložit v souvislosti s nedávnými články o jeho majetkových poměrech. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády.

"My jsme spolu hovořili v pátek. Dostal jsem seznam věcí, které mu mám předložit. To také udělám," poznamenal Arenberger. Na dotaz novináře, zda ministr nezveřejní svá daňová přiznání, uvedl, že určitě ne dříve, než věc probere s předsedou vlády. "Panu premiérovi předložím veškeré materiály, které bude požadovat. Určitě je posoudí a podle toho budu dál postupovat," řekl.

Média minulý týden upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá "za korunu", uvedl.

Předseda vlády v pátek ČTK řekl, že ministra na osobním jednání požádal, aby věci do detailu vysvětlil. "Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku," uvedl tehdy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při návštěvě celního úřadu v Jihlavě řekla, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů. "A pokud dospějí k závěru, že je to nutné provést, tak já podepíši mimořádnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice," řekla. Je to podle ní v kompetenci ministerstva financí.

Arenberger v pátek novinářům řekl, že považuje vysvětlení svých majetkových poměrů za dostatečné a nevidí důvod pro rezignaci, po které volali opoziční politici. Prezident Miloš Zeman v neděli v rádiu Frekvence 1 poznamenal, že proti případnému Arenbergově odvolání by nic neměl. Sám na to ale nebude naléhat, neboť jde o kompetenci premiéra.