Arenberger: Jediné pochybení bylo chybné majetkové přiznání

Praha - Za jediné své pochybení odcházející ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání, což je přestupek, za který se omluvil. Co jsem poté zažil, připomínalo mediální lynč, řekl dnes na tiskové konferenci. Doplňující dotazy novinářů po svém zhruba patnáctiminutovém projevu neumožnil.

Uvedl, že je rád, že nabídce premiéra a prezidenta na post ministra vyhověl. "Jak jsem deklaroval při svém nástupu, bylo mi jasné, že vést aktuálně nejexponovanější ministerstvo a ještě navíc půl roku před volbami je skutečnou výzvou," řekl.

"Panu premiérovi jsem dnes ráno do Bruselu oznámil svou rezignaci. Jsem přesvědčen, že změna v této fázi nebude mít vliv na další úspěšné řešení pandemie, ani na strategické kroky resortu," dodal.

O tom, že se jeho nástupcem stane exministr Adam Vojtěch, se dozvěděl z médií. Ta v projevu ostře kritizoval. "Daně platím poctivě a daňová přiznání mám v pořádku. Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání, a vytvořil tak prostor ke kreativním spekulacím," dodal. Za chybu, která je podle něj přestupkem, se už dříve omluvil.

Prohlásil, že zejména v posledním týdnu zažil něco, co připomínalo mediální lynč. Média přinášela informace tom, že vlastní přes 160 nemovitostí, o pochybnostech o pronájmu jedné z nich vinohradské nemocnici, privatizaci jeho bytu s ordinací v Praze 1 nebo o milionových ziscích z klinických studií.

Arenberger připomněl, že před sedmi týdny při svém nástupu do funkce si stanovil pět priorit – komunikaci s veřejností, očkování, dostupnost léků proti covidu-19 s monoklonálními protilátkami, promyšlené rozvolňování pomocí balíčků opatření a obnovení běžné zdravotnické péče a její financování.

Plnění priorit se mu podle jeho názoru dařilo. Ve čtvrtek očekává 100.000 podaných dávek denně a v létě sedmidenní průměr počtu nových případů na 100.000 obyvatel kolem 20. „Myslím, že takové přání určitě není nepředstavitelné,“ dodal.

Arenberger podle Babiše rezignuje, nahradí ho Vojtěch

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes rezignuje, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nahradit ho má jeden z jeho předchůdců - nynější poslanec ANO Adam Vojtěch. Premiér to oznámil v Bruselu, kde se účastní summitu EU. Arenberger ohlásil na 11:00 tiskovou konferenci. V čele resortu stál zhruba měsíc a půl. Ministr čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger (62) k odstoupení rozhodl kvůli tlaku na rodinu.

"Celá rodina je pod tlakem, to je hlavní důvod," uvedl Babiš. Arenberger podle něho podcenil, že na úrovni ministra "musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější". S Arenbergerem se podle svých slov premiér na postupu dohodl dnes ráno. "Včera jsem s ním mluvil a dnes ráno mi potvrdil svoji rezignaci," uvedl Babiš. Dodal, že výměnu zatím nekonzultoval s prezidentem Milošem Zemanem. "Předpokládám, že nebude mít žádné výhrady," uvedl. V polovině května Zeman řekl, že by proti Arenbergerovu odchodu z funkce neměl námitky.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček dnes ČTK napsal, že prezident bude o věci s Babišem hovořit. "Až teprve poté budeme sdělovat stanovisko," uvedl.

S Vojtěchem (34), který post ministra zdravotnictví opustil loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo, hovořil Babiš o možném návratu do vlády minulý týden. Dnes ho zatím o dalším vývoji neinformoval. "No já bych mu přece jen zatelefonoval," uvedl premiér na dotaz, zda za Arenbergera má náhradu a kdo to je. O pár vteřin později doplnil, že to může říct a že doufá, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády, tedy konce kabinetu očekávaného v souvislosti s říjnovými volbami.

Arenbergerovi Babiš za účast ve vládě poděkoval. Poznamenal, že si váží toho, že se funkce ujal krátce před volbami.

Vojtěch se stal ministrem zdravotnictví v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i v druhém Babišově kabinetu jmenovaném v červnu 2018. Na funkci rezignoval loni v září. Nahradil ho tehdy epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal Jan Blatný. Arenebergera, který do té doby vedl Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Během epidemie covidu tak zdravotnictví vedli čtyři ministři. To dnes zmínil i Babiš, když řekl, že jeho vláda nebude mít dalšího - pátého ministra zdravotnictví, ale čtvrtého.

Od Arenbergera Babiš chtěl, aby se jako ministr věnoval mino jiné mediálnímu aspektu boje s covidem. Ministra v posledních týdnech média kritizovala především za nedostatečná vysvětlení dřívějších rozhodnutí týkajících se jeho majetku.